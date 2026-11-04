Prohibición total de drones por la visita del papa León XIV

Las autoridades desplegarán un operativo de seguridad sin precedentes para la gira del Sumo Pontífice del 8 al 11 de noviembre. La restricción alcanza a particulares y medios de comunicación

Las autoridades a cargo de la organización y custodia de la histórica visita del papa León XIV, programada del 8 al 11 de noviembre, confirmaron un estricto operativo de seguridad que incluirá la prohibición absoluta de volar drones en todas las zonas donde se desarrollen actos públicos, recorridos y actividades oficiales. La restricción rige de manera tajante tanto para usuarios particulares con fines recreativos como para los medios de comunicación.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue categórico al referirse a la cobertura de los eventos, en particular sobre el trayecto en Claypole, donde el Santo Padre visitará el emblemático Cottolengo Don Orione: los aparatos no autorizados que sobrevuelen la zona serán neutralizados de inmediato mediante equipos de inhibición.

Cómo funciona la tecnología antidrones que se utilizará El dispositivo de seguridad desplegará inhibidores de última generación que emiten señales de radiofrecuencia diseñadas para interrumpir de manera instantánea el enlace entre el dron y su control remoto. Al perder el mando y la transmisión de imágenes, el piloto queda completamente inhabilitado para operar la nave.

Si bien la reacción del artefacto depende del modelo y su programación algunos retornan automáticamente al punto de despegue, otros quedan suspendidos en el aire o inician un aterrizaje de emergencia, desde las fuerzas de seguridad advirtieron que la neutralización puede derivar en la caída directa del equipo.

Este tipo de tecnología, que puede emplearse mediante sistemas portátiles con estética similar a un fusil o a través de antenas fijas para perimetrar grandes superficies, ya cuenta con antecedentes de uso en el país por parte de Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino en las inmediaciones del Congreso Nacional durante los años 2024 y 2025.