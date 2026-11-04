    • 4 de noviembre de 2026 - 17:42

    El Gobierno cruzó a los sindicalistas del Garrahan: "Solo saben hacer política con el hospital"

    El oficialismo habló en la previa de una convocatoria de ATE Garrahan en la puerta de la entidad pediátrica.

    Trabajadores de la Salud del Hospital Garrahan.

    Trabajadores de la Salud del Hospital Garrahan.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    La controversia en torno a la situación interna del Hospital Garrahan sumó un nuevo capítulo este miércoles, ya que el Gobierno respondió con una serie de argumentos a las denuncias de desfinanciamiento y congelamiento de personal impulsadas por sectores gremiales, de cara al acto previsto frente al establecimiento este jueves a las 13.

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    Desde el Gobierno nacional rechazaron de plano, ante la Agencia Noticias Argentinas, las críticas de la Junta Interna de ATE y calificaron las protestas como una maniobra con trasfondo político vinculada al año electoral que se avecina.

    En primer lugar, desde el Ejecutivo precisaron que durante el último año los haberes del personal del Garrahan experimentaron un incremento global superior al 80%.

    Respecto a la suba del 61% registrada en noviembre del año pasado, aclararon que el porcentaje no respondió a presiones sindicales ni a planes de lucha, sino al "orden en las cuentas" implementado por la actual administración.

    Según indicaron, sanear las finanzas permitió redireccionar los recursos hacia "inversión en obras, salarios y equipamiento, mejorando las condiciones de trabajo y la atención de los niños".

    Por otro lado, las fuentes libertarias cuestionaron la representatividad de la seccional gremial que promueve la protesta: señalaron que ATE no constituye un sindicato mayoritario dentro del hospital. De hecho, aseguran que su base consta de unos 380 afiliados —lo que representaría menos del 10% de la planta de trabajadores—, por lo que cuestionaron que se hable "en nombre de todos".

    Ante las denuncias sobre una supuesta falta de contrataciones y deficiencias edilicias, las fuentes gubernamentales desmintieron tajantemente la existencia de un "congelamiento". En esa línea, argumentaron que el hospital "contrata personal cuando lo necesita" y afirmaron que cuenta con la dotación óptima en cada área para garantizar una "atención de excelencia".

    Sobre las críticas a la infraestructura, desde el Gobierno reconocieron que heredaron un centro de salud deteriorado tanto en lo económico como en lo edilicio —con camas y equipamiento con más de 30 años de antigüedad y una inversión históricamente nula—. Pero remarcaron que "no se puede revertir en pocos años lo que no hizo ninguna gestión anterior", asegurando que se transita el camino correcto.

    Finalmente, desestimaron las alertas sobre faltantes de insumos médicos o medicamentos básicos, al sentenciar que todos los pacientes reciben la cobertura necesaria y que las acusaciones de desabastecimiento forman parte de un relato opositor sin sustento en la realidad cotidiana del establecimiento.

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