    • 4 de noviembre de 2026 - 10:13

    Leyó información sobre apicultura en un cuadernillo de su hijo, compró dos colmenas y hoy ya tiene 30 produciendo

    El proyecto de Carla Bonilla se llama Reinas y está vinculado a la apicultura local. Una lectura inesperada y una pasión que lleva tres años.

    Leyó información sobre apicultura en un cuadernillo de su hijo, compró dos colmenas y hoy lidera un proyecto con amplia capacidad productiva.

    Leyó información sobre apicultura en un cuadernillo de su hijo, compró dos colmenas y hoy lidera un proyecto con amplia capacidad productiva.

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    Por Sofía Hache

    La historia de "Reinas", la iniciativa liderada por Carla Bonilla que representa a Santa Lucía en la Emprendedora del Sol 2026, demuestra que no existen límites cuando se apuesta por aprender algo nuevo.

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    De un cuadernillo de estudio a las dos primeras colmenas

    Todo comenzó hace aproximadamente tres años, cuando el hijo de Carla asistía a la Escuela de Enología y debió imprimir un cuadernillo de estudio. Esas hojas, que contenían información sobre una actividad particular, terminaron transformando su vida de manera inesperada.

    Carla Bonilla, representante de Santa Luc&iacute;a en la Emprendedora del Sol 2026 con su proyecto "Reinas".

    Carla Bonilla, representante de Santa Lucía en la Emprendedora del Sol 2026 con su proyecto "Reinas".

    “Con el cuadernillo comencé a leer el material, me interesé y todo lo relacionado con la apicultura me comenzó a fascinar. En ese momento tenía un emprendimiento de productos regionales y pensé en incorporar miel, pero no comprando, sino produciéndola. Sin saber absolutamente nada fui y compré dos colmenas, con eso comencé”, detalló Carla en diálogo con DIARIO DE CUYO.

    Con el tiempo, la santaluceña decidió encarar la actividad con mayor profesionalismo. Comenzó a capacitarse mediante cursos y contactó a diversos apicultores sanjuaninos para nutrirse de experiencia. El momento bisagra de "Reinas" llegó hace un año y medio, cuando decidió volcarse 100% al proyecto, pasando de 2 a 30 colmenas e incorporando equipamiento especializado.

    “Nunca imaginé que un cuadernillo despertaría una pasión en mi”, asegura.

    Criadero de reinas y derivados: los próximos objetivos

    Actualmente, Carla es una de las pocas mujeres dedicadas por completo a la apicultura en la provincia. Con dedicación full time, sus metas no solo apuntan a seguir adquiriendo conocimientos, sino a expandir su capacidad de producción. Inició el proceso de polinización con la meta de arrancar este año su propio criadero de abejas reinas, actores clave por ser el núcleo reproductivo y genético de la colmena.

    A corto y mediano plazo, proyecta elaborar ceras reales, tinta madre y diversos derivados colmenares. Además, forma parte de la Cooperativa Colmenares del Tulum.

    “Es un sector muy lindo, se trabaja muy bien. Me han acogido muy bien porque la verdad en un rubro muy masculino. No hubo discriminación por el hecho de ser mujer, al contrario, cuando ingresé a la cooperativa todos se pusieron felices”, asegura sobre su integración.

    Familia, mentorías y un futuro con impacto social

    A sus 38 años, Carla es madre de dos adolescentes de 12 y 14 años. Mientras que uno fue el nexo involuntario con la actividad, el otro ya ha mostrado interés en acompañarla en cada etapa productiva.

    “Una piensa que a esta altura debería estar todo resulto, fue encontrar esto fue maravilloso”, reflexiona.

    Cabe recordar que el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, organizador de Emprendedora del Sol, brindará capacitaciones, mentorías y encuentros para que las 19 seleccionadas potencien sus proyectos y creen redes de intercambio. Para Carla, "Reinas" representa la producción mielera, pero también el cuidado del medio ambiente, la puesta en valor de las abejas y la oportunidad de generar trabajo.

    “Me gustaría ampliarme para poder incorporar mano de obra femenina para que otras se enamoren de esta actividad, como me sucedió a mí”, concluyó Carla Bonilla.

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