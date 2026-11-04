Kala, la perra que buscó a Loan, se jubiló de la Policía de Salta y fue adoptada por un fiscal

Después de ocho años de servicio activo, Kala se despidió de la Policía de Salta para comenzar una nueva vida lejos de los operativos y los procedimientos judiciales. La labradora, especializada en odorología y detección de narcóticos, integró la División Investigativa Canina y participó en causas de gran repercusión nacional, entre ellas la búsqueda de Loan, el nene desaparecido en Corrientes.
A sus 10 años, tiene un legajo propio, intervenciones en investigaciones complejas y reconocimientos oficiales. Su retiro se formalizó el 28 de noviembre de 2025.
Una carrera destacada. Desde cachorra recibió entrenamiento especializado y trabajó en procedimientos reales, intervenciones judiciales y operativos en distintas provincias. Quienes la conocieron la describen como una perra tranquila, concentrada y muy receptiva a las indicaciones de su guía.
El caso Loan. Una de sus intervenciones más importantes fue en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Kala viajó a Corrientes para colaborar con los equipos judiciales y policiales en las tareas de búsqueda y rastrillaje. Por su participación, el Gobierno de Corrientes la distinguió.
Elogios de Interpol. También participó en una capacitación de Interpol, donde su desempeño llamó la atención de profesionales de otros ámbitos y nacionalidades. “Quedaron maravillados con Kala y su rendimiento”, recordó su adiestrador. En ese proceso tuvo un rol importante el veterinario salteño Mario Rosillo, especialista en odorología, quien impulsó la implementación de este sistema de trabajo.
El adiestrador. Víctor Parrón la acompañó desde que era cachorra y no ocultó la emoción en la despedida. “En realidad ella me entrenaba a mí”, expresó. Y agregó: “Hay que amarlos mucho. Tienen una vida corta. Kala me acompañó siempre, y siempre fue una perra tranquila, enfocada”. Sobre lo que aprendió de ella, dijo: “Ellos viven el hoy. Nos enseñan a vivir el día y también a perdonar. Son fieles de verdad”.
Su nuevo hogar. El fiscal Pablo Paz decidió adoptarla junto a su esposa. “El amor que tenemos en mi familia por los animales hizo que tomáramos esta decisión. Faltaban adoptantes y con mi esposa dijimos: la adoptamos nosotros”, contó. Y sumó: “Es hora de que descanse. Ya trabajó demasiado”. Kala convivirá con otra perra que ya vive en la casa, y Parrón podrá seguir viéndola: según relató, el fiscal le aseguró que podrá visitarla todos los días.
La pelota de tenis. Aunque comienza una etapa de descanso, paseos y vida familiar, conserva una costumbre de cachorra: su juguete favorito es una pelota de tenis, que suele llevar en la boca cuando está relajada.