Kala, la perra que buscó a Loan, se jubiló de la Policía de Salta y fue adoptada por un fiscal

Después de ocho años de servicio activo , Kala se despidió de la Policía de Salta para comenzar una nueva vida lejos de los operativos y los procedimientos judiciales. La labradora, especializada en odorología y detección de narcóticos , integró la División Investigativa Canina y participó en causas de gran repercusión nacional, entre ellas la búsqueda de Loan , el nene desaparecido en Corrientes .

A sus 10 años , tiene un legajo propio , intervenciones en investigaciones complejas y reconocimientos oficiales. Su retiro se formalizó el 28 de noviembre de 2025 .

Una carrera destacada. Desde cachorra recibió entrenamiento especializado y trabajó en procedimientos reales, intervenciones judiciales y operativos en distintas provincias. Quienes la conocieron la describen como una perra tranquila, concentrada y muy receptiva a las indicaciones de su guía.

El caso Loan. Una de sus intervenciones más importantes fue en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña . Kala viajó a Corrientes para colaborar con los equipos judiciales y policiales en las tareas de búsqueda y rastrillaje. Por su participación, el Gobierno de Corrientes la distinguió .

Elogios de Interpol. También participó en una capacitación de Interpol , donde su desempeño llamó la atención de profesionales de otros ámbitos y nacionalidades. “ Quedaron maravillados con Kala y su rendimiento ”, recordó su adiestrador. En ese proceso tuvo un rol importante el veterinario salteño Mario Rosillo , especialista en odorología, quien impulsó la implementación de este sistema de trabajo.

El adiestrador. Víctor Parrón la acompañó desde que era cachorra y no ocultó la emoción en la despedida. “En realidad ella me entrenaba a mí”, expresó. Y agregó: “Hay que amarlos mucho. Tienen una vida corta. Kala me acompañó siempre, y siempre fue una perra tranquila, enfocada”. Sobre lo que aprendió de ella, dijo: “Ellos viven el hoy. Nos enseñan a vivir el día y también a perdonar. Son fieles de verdad”.

Su nuevo hogar. El fiscal Pablo Paz decidió adoptarla junto a su esposa. “El amor que tenemos en mi familia por los animales hizo que tomáramos esta decisión. Faltaban adoptantes y con mi esposa dijimos: la adoptamos nosotros”, contó. Y sumó: “Es hora de que descanse. Ya trabajó demasiado”. Kala convivirá con otra perra que ya vive en la casa, y Parrón podrá seguir viéndola: según relató, el fiscal le aseguró que podrá visitarla todos los días.

La pelota de tenis. Aunque comienza una etapa de descanso, paseos y vida familiar, conserva una costumbre de cachorra: su juguete favorito es una pelota de tenis, que suele llevar en la boca cuando está relajada.