Fueron por una pelea entre hermanos en Capital y encontraron 22 plantas de marihuana

El procedimiento policial se realizó en una vivienda del barrio SMATA, luego de una violenta discusión familiar que terminó con destrozos y un hombre lesionado.

Una intervención policial por un episodio de violencia familiar terminó con un hallazgo inesperado en Capital. Efectivos que acudieron a una vivienda del barrio SMATA por una pelea entre dos hermanos encontraron 22 plantas de marihuana en el interior del domicilio. El procedimiento derivó en la intervención de Drogas Ilegales y de la Justicia Federal de San Juan.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle Cervantes y Diagonal Viamonte, donde personal del Comando Urbano llegó tras recibir un aviso por una violenta disputa familiar. Cuando los uniformados arribaron, el presunto agresor ya había escapado, pero antes había provocado destrozos en la propiedad y lesiones a su hermano.

El ingreso a la vivienda y el hallazgo de marihuana Ante la situación, el hombre agredido autorizó a los policías a ingresar al inmueble para constatar los daños y realizar las actuaciones correspondientes. Sin embargo, durante la inspección, los efectivos encontraron 22 plantas de cannabis cultivadas dentro de la vivienda.

A partir del descubrimiento, solicitaron la presencia de personal de la División Drogas Ilegales, que realizó las pruebas de campo y confirmó que se trataba de marihuana.

Luego se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de San Juan, desde donde se ordenó el levantamiento y secuestro de todas las plantas. Las actuaciones se realizaron por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.