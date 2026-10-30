Mujeres que asaltaron a un DiDi Moto: condenaron a la "Chochy" y su cómplice irá a juicio

Un viaje que terminó en un robo y con dos mujeres detenidas. Así fue el episodio ocurrido durante la madrugada del 27 de octubre en Capital, cuando un motociclista denunció que dos mujeres le quitaron su teléfono celular luego de una discusión por el pago de un traslado . Este viernes, una terminó condenada mediante juicio abreviado y la otra irá a juicio en Flagrancia.

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Se trata de María Celeste "Chochy" Gutiérrez y Carolina Guadalupe Córdoba . La primera aceptó un abreviado y la segunda quiso seguir con el proceso judicial para cambiar su situación en un debate ante un juez.

De acuerdo con la investigación, alrededor de la 1:20, la víctima, que trabaja realizando viajes a través de la aplicación DiDi Moto , aceptó trasladar de manera particular a una mujer que se encontraba trabajando en la intersección de avenida Rawson y Córdoba. El destino solicitado fue una vivienda del barrio Dorrego.

Sin embargo, al llegar, la pasajera se negó a pagar por el servicio. La situación derivó en una discusión y, en medio del conflicto, apareció otra mujer. Según la acusación, ambas actuaron en conjunto y le arrebataron el celular que el motociclista llevaba guardado en una riñonera negra.

Durante el forcejeo, las acusadas dañaron la riñonera y provocaron que el hombre cayera al suelo junto con su motocicleta.

En ese momento intervino personal policial del Comando, que logró detener a las dos mujeres. No obstante, la situación se complicó cuando vecinos comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos, por lo que el procedimiento debió trasladarse de inmediato a la Comisaría 2ª.

Del teléfono sustraído solamente se pudo recuperar la funda.

Una condenada y otra a la espera del juicio

La causa avanzó mediante el procedimiento especial de Flagrancia, con intervención del fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Verón.

Durante la audiencia, María Celeste Gutiérrez aceptó un acuerdo de juicio abreviado y recibió una condena de tres meses de prisión efectiva. Además, fue declarada reincidente y se dispuso que continúe bajo prisión preventiva.

La situación de Carolina Guadalupe Córdoba fue diferente: no hubo acuerdo entre las partes, por lo que se resolvió que enfrente un juicio el próximo 11 de noviembre de 2026. Mientras tanto, también deberá permanecer en prisión preventiva.