    • 30 de octubre de 2026 - 14:49

    Mujeres que asaltaron a un DiDi Moto: condenaron a la "Chochy" y su cómplice irá a juicio

    El hecho ocurrió en Capital, cuando un hombre que realizaba traslados particulares llevó a una de las mujeres hasta el barrio Dorrego.

    Las mujeres que quedaron involucradas en el asalto.&nbsp;

    Las mujeres que quedaron involucradas en el asalto. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un viaje que terminó en un robo y con dos mujeres detenidas. Así fue el episodio ocurrido durante la madrugada del 27 de octubre en Capital, cuando un motociclista denunció que dos mujeres le quitaron su teléfono celular luego de una discusión por el pago de un traslado. Este viernes, una terminó condenada mediante juicio abreviado y la otra irá a juicio en Flagrancia.

    Leé además

    Las mujeres detenidas.

    Atraparon a "La Chochy" y a una cómplice tras asaltar a un chofer de Didi Moto en Capital
    rescataron a mujeres sordas de una presunta red de trata en mendoza: las enganaban con falsas ofertas de trabajo

    Rescataron a mujeres sordas de una presunta red de trata en Mendoza: las engañaban con falsas ofertas de trabajo

    Se trata de María Celeste "Chochy" Gutiérrez y Carolina Guadalupe Córdoba. La primera aceptó un abreviado y la segunda quiso seguir con el proceso judicial para cambiar su situación en un debate ante un juez.

    De acuerdo con la investigación, alrededor de la 1:20, la víctima, que trabaja realizando viajes a través de la aplicación DiDi Moto, aceptó trasladar de manera particular a una mujer que se encontraba trabajando en la intersección de avenida Rawson y Córdoba. El destino solicitado fue una vivienda del barrio Dorrego.

    Sin embargo, al llegar, la pasajera se negó a pagar por el servicio. La situación derivó en una discusión y, en medio del conflicto, apareció otra mujer. Según la acusación, ambas actuaron en conjunto y le arrebataron el celular que el motociclista llevaba guardado en una riñonera negra.

    Durante el forcejeo, las acusadas dañaron la riñonera y provocaron que el hombre cayera al suelo junto con su motocicleta.

    En ese momento intervino personal policial del Comando, que logró detener a las dos mujeres. No obstante, la situación se complicó cuando vecinos comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos, por lo que el procedimiento debió trasladarse de inmediato a la Comisaría 2ª.

    Del teléfono sustraído solamente se pudo recuperar la funda.

    Una condenada y otra a la espera del juicio

    La causa avanzó mediante el procedimiento especial de Flagrancia, con intervención del fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Verón.

    Durante la audiencia, María Celeste Gutiérrez aceptó un acuerdo de juicio abreviado y recibió una condena de tres meses de prisión efectiva. Además, fue declarada reincidente y se dispuso que continúe bajo prisión preventiva.

    La situación de Carolina Guadalupe Córdoba fue diferente: no hubo acuerdo entre las partes, por lo que se resolvió que enfrente un juicio el próximo 11 de noviembre de 2026. Mientras tanto, también deberá permanecer en prisión preventiva.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Terror en Chimbas.

    Terror por unos hermanos que amenazaron de muerte con una tumbera a una familia en Chimbas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La declaración del adolescente permanece bajo reserva y se suma a las pericias telefónicas y genéticas que todavía están en curso.

    Caso Nancy Godoy: declaró en Cámara Gesell el hijo de una acusada y su testimonio puede ser clave

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Detenido.

    Cayó "Pitbull Escobar": salió de la cárcel hace meses y lo atraparon en un cañaveral tras un robo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que revelo la autopsia al cuerpo de nancy godoy, la docente asesinada en corrientes

    Qué reveló la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

    Por Redacción Diario de Cuyo