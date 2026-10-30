    • 30 de octubre de 2026 - 09:43

    Cayó "Pitbull Escobar": salió de la cárcel hace meses y lo atraparon en un cañaveral tras un robo

    El sospechoso, apodado así en el ambiente delictivo, había salido del Servicio Penitenciario hacía solo ocho meses.

    Detenido.

    Detenido.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Brigada de Investigaciones Central detuvo a un hombre conocido en el ambiente delictivo como el “Pitbull Escobar”, del barrio El Chañar, en Chimbas, a quien vinculan con el robo a una ferretería de Capital. El sospechoso había recuperado la libertad hacía apenas ocho meses, tras pasar por el Servicio Penitenciario Provincial.

    Leé además

    Terror en Chimbas.

    Terror por unos hermanos que amenazaron de muerte con una tumbera a una familia en Chimbas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La declaración del adolescente permanece bajo reserva y se suma a las pericias telefónicas y genéticas que todavía están en curso.

    Caso Nancy Godoy: declaró en Cámara Gesell el hijo de una acusada y su testimonio puede ser clave

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hecho ocurrió el viernes 23 de octubre, en Ferretería Molper, ubicada en Av. España Sur 142, entre Laprida Oeste y Bernardino Rivadavia Oeste. Según relató el propietario, Emiliano Pérez, al abrir el local advirtió que autores ignorados habían ingresado por el sector posterior del inmueble.

    Los delincuentes se llevaron múltiples herramientas eléctricas, entre ellas taladros, soldadoras y amoladoras, además de $300.000 en efectivo. El inventario completo de lo robado se precisará tras el arqueo del local.

    Personal del Centro de Monitoreo revisó las cámaras del domo de Av. España y Laprida, mientras los detectives avanzaban con las averiguaciones. Esa tarea permitió determinar que el autor sería un sujeto conocido en el ambiente delictivo, apodado “Pitbull Escobar”.

    Cuando los investigadores llegaron a su domicilio para realizar el allanamiento, el hombre intentó escapar por los techos del barrio y luego se escondió en un cañaveral lindante. Allí fue aprehendido por los efectivos.

    Tras la captura, quedó alojado en los calabozos de la Central de Policía, vinculado al robo, por disposición del fiscal Dr. Gay, de la unidad de Delitos contra la Propiedad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    que revelo la autopsia al cuerpo de nancy godoy, la docente asesinada en corrientes

    Qué reveló la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

    Por Redacción Diario de Cuyo
         

    Policías salvaron a un bebé de tres semanas que se ahogó mientras tomaba el pecho

    Por Redacción Diario de Cuyo
    chimbas: baleo a un adolescente de 16 anos y termino con una pena de casi dos meses de carcel

    Chimbas: baleó a un adolescente de 16 años y terminó con una pena de casi dos meses de cárcel

    Por Redacción Diario de Cuyo
    buscan intesamente a un joven de 22 anos en san juan

    Buscan intesamente a un joven de 22 años en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo