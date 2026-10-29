Policías salvaron a un bebé de tres semanas que se ahogó mientras tomaba el pecho

Un bebé de apenas tres semanas de vida fue asistido de urgencia por personal policial luego de ahogarse mientras tomaba el pecho y dejar de respirar. El dramático episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando su madre llegó desesperada a la Unidad Operativa Mariano Moreno con el pequeño en brazos.

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La intervención de dos efectivas permitió estabilizarlo y trasladarlo a un centro de salud, donde confirmaron que estaba fuera de peligro.

El hecho se registró alrededor de la 1:16 de la madrugada, cuando una mujer de 33 años, domiciliada en el barrio 2 de Abril, se presentó de urgencia en la dependencia. Según relató, su hijo se había ahogado repentinamente mientras era amamantado y había dejado de respirar. Además, el pequeño presentaba una coloración morada en la piel, una señal que generó preocupación por la gravedad de su estado.

Ante la situación, la agente Mónica Sánchez tomó al bebé y comenzó a realizarle maniobras de primeros auxilios y desobstrucción de las vías respiratorias. La intervención permitió una primera estabilización, aunque la gravedad del cuadro hizo necesario trasladarlo de inmediato para que recibiera atención médica.

La madre y su hijo fueron llevados en un móvil policial hacia el centro de salud. Durante el recorrido, la cabo primero Garay continuó con las maniobras de reanimación en el asiento trasero del patrullero, sin interrumpir la asistencia al pequeño.

En medio del traslado, el procedimiento dio resultado: el bebé logró expulsar el alimento acumulado, volvió a respirar y comenzó a llorar. La reacción del pequeño llevó alivio a quienes lo asistían y permitió continuar el recorrido hasta el establecimiento sanitario.

Al llegar al Centro de Salud Báez Laspiur, el lactante fue atendido de urgencia por el doctor Brian Navarro, quien realizó una evaluación médica para determinar su estado. Tras el examen, el profesional constató que el bebé se encontraba en buenas condiciones de salud y fuera de peligro, por lo que dispuso su alta médica.

De esta manera, el episodio tuvo un desenlace favorable gracias a la rápida respuesta de las policías y al trabajo coordinado durante el traslado. El bebé pudo regresar a su casa junto a su familia luego de una madrugada marcada por la desesperación y la incertidumbre.