    • 29 de octubre de 2026 - 12:39

    El "mañoso" de Tribunales: el detenido que se niega a ir a las audiencias y tampoco se conecta por Zoom

    Ramiro Brizuela acumula siete causas judiciales y ya fue formalizado en seis de ellas. Ante una nueva audiencia a la que no quiso asistir, el fiscal Alejandro Mattar pidió que lo trasladaran por la fuerza pública.

    Ramiro El Villa Brizuela, el mañoso de Tribunales.&nbsp;

    Ramiro "El Villa" Brizuela, el mañoso de Tribunales. 

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    Diario de Cuyo | Germán González
    Por Germán González

    Ramiro "El Villa" Brizuela volvió a quedar en el centro de una situación particular en Tribunales de San Juan. Según informaron fuentes judiciales durante una audiencia realizada este jueves, el detenido se negó a presentarse ante la Justicia y tampoco fue posible lograr que participara de manera virtual a través de Zoom, a pesar de que él había prometido hacerlo.

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    Brizuela registra siete causas judiciales y ya fue formalizado en seis. Después de estar prófugo un año, cayó por delitos contra la propiedad, privación ilegítima de la libertad y abuso de arma. De esta última, acumula cinco hechos. En esta oportunidad iba a ser imputado por disparar contra la pareja de un investigado por un homicidio. Se trata del crimen de Matías "Colo" Díaz en Villa San Patricio, Chimbas, que tiene como imputado a Jonathan Lucero. Brizuela, que era amigo de la víctima, atacó a la pareja de Lucero.

    En la audiencia de este jueves, presidida por la jueza Mabel Moya, Brizuela se ausentó nuevamente. Según comentó el fiscal Alejandro Mattar, que estuvo acompañada por la ayudante fiscal Belén Sánchez, no es la primera vez que el detenido tiene la misma actitud. En causas anteriores, tuvo el mismo comportamiento y llegó a suspender hasta cinco audiencias. Por eso pidió a la jueza que reprogramara la audiencia y lo mandara a traer con la fuerza pública.

    Finalmente la jueza abrió la audiencia, y tras darle la palabra a las partes, resolvió a favor de lo solicitado por el fiscal de la UFI Genérica. El defensor oficial, Hugo Trigo, no se opuso al planteo fiscal.

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