Santa Lucía: encontraron muerto a un hombre en su departamento, llevaría varios días fallecidos

El hombre fue hallado sin vida en una vivienda ubicada detrás de Villa Marini, en Santa Lucía. Se estima que llevaba al menos tres días fallecido.

Un hombre fue encontrado muerto en un departamento ubicado en el fondo de una propiedad de Callejón Jofré, detrás de Villa Marini, en Santa Lucía. La víctima fue identificada como Antonio Vergara y, de acuerdo con las primeras estimaciones, habría fallecido al menos tres días antes de que encontraran su cuerpo.

Fuentes judiciales confirmaron que la principal hipótesis es que se trató de una muerte natural. En la inspección inicial, el médico legista no advirtió lesiones visibles que hicieran sospechar de un hecho violento.

El caso salió a la luz después de que el propietario del terreno sintiera un fuerte olor que provenía del departamento. Ante esa situación, decidió comunicarse con el 911 para alertar sobre lo que ocurría.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, tuvieron que forzar la puerta para poder ingresar. En el interior encontraron el cuerpo de Vergara, que ya presentaba un avanzado estado de descomposición.

Qué encontraron en la vivienda Durante las primeras actuaciones, los investigadores constataron que la puerta estaba cerrada desde adentro y que no había señales de que alguien hubiera ingresado por la fuerza. Estos elementos, sumados a la ausencia de signos visibles de violencia, respaldan la hipótesis inicial de una muerte por causas naturales.