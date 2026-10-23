Desbarataron un kiosco narco en Santa Lucía: cayó una pareja con cocaína, $2,5 millones y una Hilux

Un exhaustivo operativo llevado a cabo por personal del Departamento Drogas Ilegales D-5 , con el apoyo del Grupo Táctico G.E.R.A.S. , permitió desmantelar un punto de venta de estupefacientes que operaba bajo la fachada de un kiosco comercial en el departamento Santa Lucía.

El procedimiento policial tuvo lugar en las inmediaciones de Avenida Libertador General San Martín y calle 12 de Octubre . Al irrumpir en el inmueble, los efectivos constataron la modalidad de comercialización: las sustancias estaban dispuestas sobre un mostrador ubicado junto a una ventana por donde se atendía a los compradores.

En el lugar, la Policía incautó 407 dosis y diez envoltorios compactados que totalizaron casi medio kilo de cocaína de máxima pureza, lista para su distribución. La sustancia secuestrada fue valuada en el mercado en aproximadamente 10 millones de pesos .

El patrimonio hallado generó sospechas inmediatas entre los investigadores, ya que no se condice con la actividad laboral declarada por el principal investigado, quien afirmó dedicarse únicamente a changas esporádicas dentro del rubro de la construcción.

Tecnología y fraccionamiento: Tres celulares de alta gama, un DVR correspondiente al sistema de cámaras de seguridad del lugar, dos balanzas de precisión y elementos utilizados para el estiramiento y acondicionamiento de la droga.

La denuncia anónima que disparó la investigación

El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima. La alerta daba cuenta del funcionamiento de un supuesto kiosco de 24 horas en el que no se observaba reposición ni movimiento de mercadería comestible, sino un constante flujo de personas en maniobras compatibles con la venta de drogas.

Como resultado de la medida judicial, se dispuso la detención de un hombre de 32 años de apellido Ortiz y de su pareja, una mujer de 29 años de apellido Gutiérrez. Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737) y fueron alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.