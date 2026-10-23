Una mujer tenía arresto domiciliario por venta de drogas, se escapó y cayó en la calle con 10 envoltorios con cocaína

Una mujer de 35 años con condena firme quebrantó la pena en Capital. Provocaba disturbios cuando la Policía le halló casi 50 gramos de droga fraccionada y dinero.

Una mujer de 35 años que debía encontrarse en su domicilio cumpliendo una condena impuesta en 2024 por tráfico de estupefacientes terminó nuevamente tras las rejas, luego de ser sorprendida en la vía pública comercializando sustancias ilícitas.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Entre Ríos y Mary Graham, en Capital. En el lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico Central y la Motorizada I advirtieron la presencia de una sospechosa que se encontraba ocasionando altercados. Al percatarse de la presencia policial e intentar ser entrevistada, la mujer emprendió la fuga a pie, siendo interceptada a escasos metros por los uniformados.

Al momento de ser requisada, la aprehendida —identificada por las autoridades con el apellido Martín— exhibió un morral en cuyo interior ocultaba dos bolsas de mayor tamaño con sustancia blanca compactada, además de 10 envoltorios fraccionados listos para la venta y una suma no precisada de dinero en efectivo.

Debido a la hostilidad de la zona, donde vecinos y transeúntes comenzaron a arrojar proyectiles al personal policial, las actuaciones debieron ser trasladadas de urgencia a la Comisaría 2.ª. En la sede policial, personal especializado del Departamento Drogas Ilegales realizó las pruebas de orientative de campo, confirmando que se trataba de cocaína con un pesaje total de 47 gramos.

Posteriormente, las verificaciones de antecedentes revelaron que Martín sobrellevaba una condena firme del año 2024 por infracción a la ley de estupefacientes y gozaba del beneficio de prisión domiciliaria, el cual fue flagrantemente quebrantado.