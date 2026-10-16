    • 16 de octubre de 2026 - 14:09

    Buscan a una mujer de 28 años que desapareció este jueves en San Juan

    Paola Ramona Elizabeth Agüero es buscada por el programa provincial San Juan Te Busca. Fue vista por última vez el 15 de octubre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El programa provincial San Juan Te Busca difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Paola Ramona Elizabeth Agüero, de 28 años, cuyo extravío fue registrado el 15 de octubre de 2026. Las autoridades solicitaron a la comunidad que aporte cualquier información que pueda contribuir a localizarla.

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    Según los datos difundidos en el aviso oficial, Agüero tiene contextura física mediana, mide 1,50 metros y pesa aproximadamente 70 kilos. Tiene cabello ondulado de color pelirrojo, ojos marrones y tez trigueña. Entre sus características particulares, presenta una cicatriz de quemadura en la mano derecha.

    Al momento de ausentarse, vestía un buzo de color rojo.

    Desde el programa provincial, que trabaja en la búsqueda de personas extraviadas, solicitaron que quienes tengan información sobre su paradero se comuniquen de manera anónima al 911.

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