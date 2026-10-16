Encontraron en buen estado de salud al adolescente que era buscado en 25 de Mayo

El joven de 16 años había desaparecido el miércoles mientras recorría una zona rural a caballo junto a otros cinco jóvenes. El operativo se desplegó en el sector ubicado pasando La Chimbera.

El adolescente de 16 años que era intensamente buscado en el departamento 25 de Mayo fue localizado y se encuentra en buen estado de salud, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de San Juan.

La búsqueda se había iniciado el miércoles, luego de que el joven saliera a caballo junto a otros cinco jóvenes hacia una zona rural ubicada pasando La Chimbera.

El operativo contó con la participación de personal especializado y distintos recursos destinados a dar con su paradero. Tras confirmarse que había sido encontrado, las autoridades dieron por concluida la búsqueda y agradecieron la colaboración de los equipos que intervinieron y de la comunidad.