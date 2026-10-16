    • 16 de octubre de 2026 - 12:35

    Encontraron en buen estado de salud al adolescente que era buscado en 25 de Mayo

    El joven de 16 años había desaparecido el miércoles mientras recorría una zona rural a caballo junto a otros cinco jóvenes. El operativo se desplegó en el sector ubicado pasando La Chimbera.

    adolescente encontrado
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El adolescente de 16 años que era intensamente buscado en el departamento 25 de Mayo fue localizado y se encuentra en buen estado de salud, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de San Juan.

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    El operativo contó con la participación de personal especializado y distintos recursos destinados a dar con su paradero. Tras confirmarse que había sido encontrado, las autoridades dieron por concluida la búsqueda y agradecieron la colaboración de los equipos que intervinieron y de la comunidad.

    Desde el Ministerio Público Fiscal también destacaron la difusión realizada por los medios de comunicación, que contribuyó a visibilizar el caso mientras se intentaba localizar al adolescente.

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