Buscan a un adolescente de 16 años que se perdió campo adentro en 25 de Mayo

Francisco Pelaitay, un adolescente de 16 años, es intensamente buscado en el departamento 25 de Mayo , luego de perderse en una zona rural mientras regresaba de una salida a caballo con un grupo de amigos.

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El operativo comenzó el jueves por la noche y se reforzó durante las primeras horas de este viernes, con la participación de distintas unidades policiales y el uso de drones para ampliar el rastrillaje.

El comisario Marcelo Llanos explicó en declaraciones a Radio Sarmiento que el joven pertenece a Villa Llanelli y que sus amigos dieron aviso de lo ocurrido alrededor de las 20 del jueves. Según relató, el grupo se había internado campo adentro y, durante el regreso, perdió de vista al adolescente y no volvió a tener contacto con él.

Debido al horario en que se recibió la alerta y a las condiciones del lugar, las autoridades organizaron un operativo más amplio para la mañana siguiente. Los efectivos comenzaron las tareas a las 6.30 de este viernes, con las primeras luces del día, para avanzar sobre sectores de difícil acceso.

El rastrillaje se concentra en una zona rural cercana a la Ruta 20, a la altura del kilómetro 4 , por donde el grupo habría ingresado campo adentro. Uno de los objetivos es llegar a un puesto alejado que no habían podido revisar durante las primeras tareas.

En el operativo trabajan unidades de rescate, personal de la Policía Rural y efectivos de la Policía Montada, además de drones para realizar recorridos aéreos. También se esperaba la confirmación de las autoridades del área de Gobierno para determinar si podían incorporar un helicóptero y ampliar la cobertura del rastrillaje.

De acuerdo con Llanos, el terreno presenta sectores de vegetación y áreas secas, lo que dificulta el desplazamiento. Por eso, los esfuerzos estaban concentrados en alcanzar los puntos más alejados y revisar un puesto donde el adolescente podría haberse resguardado.

La preocupación por su estado de salud

Uno de los factores que aumenta la preocupación de los investigadores es que, según indicó el jefe policial, el adolescente tendría diabetes. El joven había salido con alimentos, aunque no estaba claro si todavía contaba con provisiones después de varias horas perdido en el campo.

Mientras continúa el operativo, los efectivos buscan cubrir los sectores rurales pendientes y localizar al joven lo antes posible. Hasta la información disponible, no se había confirmado su paradero.