Murió un joven de 24 años tras una gresca en Jáchal: un adolescente quedó bajo investigación

Un joven de 24 años murió este jueves luego de permanecer internado por las graves heridas que sufrió durante una pelea en la zona de Tamberías, al norte del centro de Jáchal. La víctima fue identificada como Germán Galleguillo, padre de dos hijos. Por el hecho, un adolescente de 17 años quedó bajo investigación, aunque su presunta participación y las circunstancias del episodio deberán establecerse en la causa judicial.

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De acuerdo con la información de Diario Panorama de Jáchal, la pelea habría ocurrido durante la madrugada en un puesto ubicado en las inmediaciones de Costa Canal, donde Galleguillo se encontraba junto a otro joven. Por motivos que todavía no fueron esclarecidos, ambos habrían comenzado una discusión que escaló hasta convertirse en una agresión física.

En medio del enfrentamiento, Galleguillo recibió una herida de arma blanca que le habría perforado un pulmón, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad. Tras el episodio, fue trasladado al Hospital San Roque, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde murió horas después.

Las primeras informaciones indican que un adolescente de 17 años estaría involucrado en el episodio. De acuerdo con datos extraoficiales, habría quedado bajo custodia mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Por tratarse de una persona menor de edad, su identidad se mantiene bajo reserva. Además, su eventual responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso, con las garantías correspondientes y sin dar por acreditada su participación antes de que avance la investigación.

Por el momento, las autoridades deberán reconstruir cómo se inició la discusión, qué ocurrió durante la pelea y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la agresión que terminó con la vida de Galleguillo.

El caso, bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil

El hecho también adquiere relevancia por producirse después de la entrada en vigencia de la Ley Nacional N.º 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina. La normativa contempla un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 17 años al momento del hecho, junto con garantías específicas para el proceso judicial.

Entre sus disposiciones, la ley prevé la intervención de operadores especializados, medidas orientadas a la educación y la reinserción social, y condiciones de alojamiento diferenciadas para adolescentes cuando corresponde una privación de la libertad.

En el caso de Jáchal, todavía resta conocer qué encuadre legal adoptarán las autoridades y qué medidas se dispondrán respecto del adolescente investigado. Por eso, no se puede afirmar por ahora que sea el primer caso del departamento tramitado bajo el nuevo régimen.

Mientras tanto, la investigación continuará para esclarecer las circunstancias de la pelea y determinar las responsabilidades por la muerte de Germán Galleguillo.