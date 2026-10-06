Murió una adolescente de 15 años tras chocar en moto contra un árbol: ¿corría picadas?

Una adolescente de 15 años murió luego de protagonizar un grave accidente de tránsito en la localidad salteña de Embarcación . La víctima fue identificada como Xiomara Solange Ávila , quien circulaba en una motocicleta de 110 cc cuando perdió el control y terminó impactando contra un árbol.

Un violento choque entre tres vehículos terminó con la vida de un bebé recién nacido

Identificaron al bebé de 10 días que murió en un choque múltiple

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 24 de Septiembre y Formosa . Tras el impacto, la adolescente recibió asistencia y fue trasladada de urgencia a la ciudad de Orán, donde permaneció internada debido a la gravedad de las lesiones.

Pese a la atención médica recibida, Xiomara falleció como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

Las circunstancias que provocaron el choque son materia de investigación. De acuerdo con testimonios difundidos por medios locales, la adolescente habría estado participando de una picada con otro motociclista y perdió el control del rodado al intentar esquivar a una persona.

Esa versión todavía debe ser corroborada por los investigadores, que trabajan para reconstruir la secuencia previa al impacto y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Dolor en la comunidad educativa

La muerte de Xiomara generó una profunda conmoción en Embarcación, especialmente entre sus compañeros y docentes. La adolescente cursaba el tercer año del nivel secundario.

Desde su institución educativa expresaron su pesar por la pérdida y la despidieron con un mensaje dedicado a la joven: “Te fuiste demasiado pronto cuando apenas empezabas a florecer. Nos dejas un vacío inmenso”.

El caso continúa bajo investigación para determinar con precisión cómo se produjo el accidente que terminó con la vida de la adolescente.