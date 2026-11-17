La adolescente regresó a su casa en Rivadavia cerca de las 3.30 de la madrugada, se descompuso y horas después su madre la encontró sin vida.

Una profunda conmoción sacude al departamento mendocino de Rivadavia tras la muerte de Kiara Farías, una adolescente de 14 años que falleció horas después de regresar de una fiesta de 15. La Justicia provincial inició una investigación para determinar las causas del deceso y establecer qué sucedió durante la celebración.

El hecho ocurrió luego de que la joven asistiera al cumpleaños de una compañera de colegio en el club Los Árboles. Según relató su madre, María, en diálogo con Radio Nihuil, Kiara estaba invitada únicamente al baile y tenía previsto regresar a su vivienda alrededor de las 3 de la madrugada, aunque se demoró media hora más porque no encontraba a su primo, situación que le explicó a su mamá por teléfono antes de volver.

Al llegar a la propiedad, cerca de las 3.30 del domingo, la menor manifestó sentirse descompuesta. “Se descompuso y vomitó con olor a vino”, detalló la mujer, quien la asistió para que se bañara y se cambiara de ropa antes de irse a acostar.

Horas más tarde, al ingresar a la habitación para ver cómo seguía, María advirtió que su hija no respiraba y llamó de inmediato al 911. Efectivos policiales acudieron al domicilio y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó el fallecimiento en el lugar.

Las pericias forenses y la sospecha de la madre La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, desde donde ya se ordenaron distintas medidas de prueba. Entre ellas, se destaca la toma de declaraciones testimoniales a los adolescentes que estuvieron presentes en el festejo para reconstruir las últimas horas de Kiara y saber qué consumió durante la noche.