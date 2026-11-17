Una profunda conmoción sacude al departamento mendocino de Rivadavia tras la muerte de Kiara Farías, una adolescente de 14 años que falleció horas después de regresar de una fiesta de 15. La Justicia provincial inició una investigación para determinar las causas del deceso y establecer qué sucedió durante la celebración.
El hecho ocurrió luego de que la joven asistiera al cumpleaños de una compañera de colegio en el club Los Árboles. Según relató su madre, María, en diálogo con Radio Nihuil, Kiara estaba invitada únicamente al baile y tenía previsto regresar a su vivienda alrededor de las 3 de la madrugada, aunque se demoró media hora más porque no encontraba a su primo, situación que le explicó a su mamá por teléfono antes de volver.
Al llegar a la propiedad, cerca de las 3.30 del domingo, la menor manifestó sentirse descompuesta. “Se descompuso y vomitó con olor a vino”, detalló la mujer, quien la asistió para que se bañara y se cambiara de ropa antes de irse a acostar.
Horas más tarde, al ingresar a la habitación para ver cómo seguía, María advirtió que su hija no respiraba y llamó de inmediato al 911. Efectivos policiales acudieron al domicilio y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó el fallecimiento en el lugar.
Las pericias forenses y la sospecha de la madre
La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, desde donde ya se ordenaron distintas medidas de prueba. Entre ellas, se destaca la toma de declaraciones testimoniales a los adolescentes que estuvieron presentes en el festejo para reconstruir las últimas horas de Kiara y saber qué consumió durante la noche.
En paralelo, los investigadores aguardan los resultados definitivos del Cuerpo Médico Forense. Desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza precisaron que se remitieron muestras al área de Anatomía Patológica, además de realizarse análisis de fluidos y un hemocultivo para detectar la posible presencia de sustancias o alguna alteración orgánica. Estos estudios demorarán al menos 15 días.
Mientras avanza el expediente, la madre de la adolescente expresó sus sospechas de que alguien pudiera haber adulterado la bebida de su hija durante el evento. “Ella no llegó mareada, no dijo: ‘Ma, me siento muy mal’, ni llegó cayéndose para que yo tenga que pensar que iba a pasar algo más grave”, afirmó en declaraciones a El Siete Mendoza.