Antonio Miguel Lezcano fue reportado como desaparecido el 16 de noviembre. Al momento de ausentarse se movilizaba en una bicicleta playera de color morado.

Antonio Lezcano mide 1,66 metros, pesa aproximadamente 80 kilos y se movilizaba en una bicicleta playera morada cuando fue visto por última vez.

La Policía de San Juan solicitó la colaboración de la comunidad para localizar a Antonio Miguel Lezcano, de 66 años, cuyo extravío fue reportado el pasado 16 de noviembre. La búsqueda se lleva adelante a través del programa provincial San Juan Te Busca, destinado a localizar personas desaparecidas.

Antonio Miguel Lezcano tiene 66 años y es buscado desde el 16 de noviembre. Cualquier información sobre su paradero puede aportarse de manera anónima al 911. Según la información difundida oficialmente, Lezcano es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,66 metros y pesa cerca de 80 kilogramos. Es de tez morena, tiene rostro redondo, ojos marrones, nariz cóncava, boca mediana con labios gruesos y cabello largo, lacio y de color negro.

Otro dato que podría resultar clave para identificarlo es que, al momento de ausentarse, se encontraba a bordo de una bicicleta playera de color morado. Además, utiliza calzado talle 42.

Al momento de su desaparición vestía una remera de mangas cortas color bordó, pantalón corto azul y alpargatas marrones, de acuerdo con la alerta oficial difundida por el programa.