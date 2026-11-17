La víctima tenía entre 4 y 12 años cuando ocurrieron los abusos en distintos domicilios de Caucete. La investigación comenzó después de que la adolescente revelara lo sucedido en su escuela.

La niña sufrió abusos desde los 4 a los 12 años.

Un hombre fue condenado a ocho años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una menor de edad durante varios años en Caucete. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, luego de que la investigación de la UFI ANIVI reuniera las pruebas necesarias para acreditar los hechos.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, los abusos ocurrieron cuando la víctima tenía entre 4 y 12 años. Los episodios se produjeron en distintos domicilios del departamento y en un contexto de convivencia familiar con el acusado, circunstancia que agravó la calificación legal de los delitos.

El caso salió a la luz en junio de 2026, cuando la adolescente pudo contar lo que había vivido en el establecimiento educativo al que asistía. A partir de esa revelación, se dio intervención a las autoridades correspondientes y se presentó la denuncia ante la UFI ANIVI.

Con el avance de la investigación, el equipo fiscal reunió los elementos probatorios que permitieron sostener la acusación contra el hombre. Finalmente, antes de que comenzara el debate oral y público, las partes acordaron resolver la causa mediante un juicio abreviado.

El Tribunal Colegiado, por unanimidad, declaró culpable al acusado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por la convivencia con la víctima, y le impuso una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.