Una búsqueda urgente se lleva adelante en Córdoba para localizar a dos hermanas de 11 y 12 años cuyo paradero se desconoce. Se trata de Mía Azul Luna, de 12 años, y Alma Celeste Luna, de 11 , por quienes el Ministerio Público Fiscal provincial pidió la colaboración de la comunidad.

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El pedido fue difundido por la Unidad Territorial Integrada 14 , organismo que interviene en la búsqueda y dio a conocer las características físicas de ambas niñas para facilitar su identificación. Hasta el momento, las autoridades no precisaron las circunstancias de la desaparición ni cuándo fueron vistas por última vez.

De acuerdo con la información oficial, Mía Azul Luna tiene 12 años , mide aproximadamente 1,40 metros , es de contextura delgada y tiene el cabello castaño claro, hasta los hombros y con flequillo recto.

Por su parte, Alma Celeste Luna tiene 11 años , mide alrededor de 1,30 metros , también es de contextura delgada y tiene el pelo oscuro, a la altura de los hombros y con flequillo recto.

El Ministerio Público Fiscal solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de las hermanas se comunique de inmediato con las autoridades.

Los datos pueden aportarse en la sede de la Unidad Territorial Integrada 14, ubicada en bulevar Los Alemanes 6778, barrio Argüello Norte, ciudad de Córdoba.

También están habilitados los siguientes teléfonos:

448-1016 , interno 34661 .

Internos 34662, 34663 y 34664.

Además, cualquier información puede acercarse a una dependencia policial o judicial. Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar con la búsqueda de Mía y Alma.