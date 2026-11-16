En una jornada clave para el proceso judicial, la cantante Lourdes Fernández —conocida artísticamente como Lowrdez e integrante del grupo Bandana— declarará este martes a partir de las 9:00 en el juicio oral y público que se sigue contra su ex novio, Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género y privarla de su libertad.
La audiencia se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la calle Lavalle, y contará además con la presentación de otros testigos. La comparecencia fue confirmada a la Agencia Noticias Argentinas por Mabel López, madre de la artista, quien detalló que asistirá a los tribunales, aunque no podrá ingresar a la sala debido a que aún resta su propia declaración ante los magistrados.
Un testimonio clave en un contexto complejo
La declaración de Fernández genera fuerte expectativa judicial y mediática, ya que la intérprete nunca impulsó una denuncia penal contra García Gómez, no actúa como querellante ni cuenta con representación legal en el debate.
Sin embargo, la causa avanzó de oficio tras la intervención de la Cámara del Crimen, que acreditó la existencia de los hechos y determinó que la víctima se encontraba en una situación de "alto riesgo". En la misma línea, un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia advirtió sobre la presencia de indicadores de una "percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia". Los peritos definieron el cuadro como un caso de "entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada".
Por su parte, García Gómez —quien permanece detenido en el penal de Ezeiza— se negó a declarar durante la primera audiencia del juicio. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Antecedentes del caso
Los hechos que motivaron el juicio ocurrieron a fines de octubre de 2025, luego de que Mabel López denunciara la desaparición de su hija al perder todo contacto con ella durante varios días.
Tras diversos intentos de allanamiento, efectivos de la Policía de la Ciudad lograron irrumpir en la noche del jueves 23 de octubre en el departamento del acusado, situado en el barrio porteño de Palermo. Según consta en el expediente, los agentes encontraron a la artista sentada sobre una cama matrimonial, con signos de somnolencia y en un visible estado de vulnerabilidad, mientras que García Gómez fue hallado escondido dentro de un armario y detenido en el acto.