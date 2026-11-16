La cantante de Bandana prestará testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 en el debate contra Leandro García Gómez, acusado de haberla mantenido cautiva en Palermo en octubre de 2025. El imputado arriesga una pena de hasta 15 años de prisión.

En una jornada clave para el proceso judicial, la cantante Lourdes Fernández —conocida artísticamente como Lowrdez e integrante del grupo Bandana— declarará este martes a partir de las 9:00 en el juicio oral y público que se sigue contra su ex novio, Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género y privarla de su libertad.

La audiencia se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la calle Lavalle, y contará además con la presentación de otros testigos. La comparecencia fue confirmada a la Agencia Noticias Argentinas por Mabel López, madre de la artista, quien detalló que asistirá a los tribunales, aunque no podrá ingresar a la sala debido a que aún resta su propia declaración ante los magistrados.

Un testimonio clave en un contexto complejo La declaración de Fernández genera fuerte expectativa judicial y mediática, ya que la intérprete nunca impulsó una denuncia penal contra García Gómez, no actúa como querellante ni cuenta con representación legal en el debate.

Sin embargo, la causa avanzó de oficio tras la intervención de la Cámara del Crimen, que acreditó la existencia de los hechos y determinó que la víctima se encontraba en una situación de "alto riesgo". En la misma línea, un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia advirtió sobre la presencia de indicadores de una "percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia". Los peritos definieron el cuadro como un caso de "entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada".

Por su parte, García Gómez —quien permanece detenido en el penal de Ezeiza— se negó a declarar durante la primera audiencia del juicio. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.