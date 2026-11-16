Los efectivos pertenecen a la Unidad Coordinadora de Departamentales y podrían ser imputados por homicidio. Un video clave y testimonios contradicen la versión policial sobre cómo ocurrió el procedimiento del sábado en el barrio Lozano I.

La investigación judicial por la muerte de Franco Nahuel Jara en la Comisaría 18ª de Albardón dio un giro determinante este lunes con la detención de cinco efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento realizado el pasado sábado 14 de noviembre en el barrio Lozano I.

Las medidas privativas de la libertad fueron ordenadas por la jueza de Garantías de turno y ejecutadas alrededor de las 14:00 horas por personal de la División Delitos Especiales. Todos los uniformados detenidos integran la Unidad Coordinadora de Departamentales y, de acuerdo con el avance del expediente, podrían enfrentar una imputación por el delito de homicidio.

Quiénes son los cinco policías detenidos Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación, los efectivos identificados y puestos a disposición de la Justicia son:

Emiliano Cabrá (oficial subinspector)

Arnaldo Zalazar (cabo)

Matías Lucero (agente)

Juan Recio (cabo)

Nicolás Godoy (cabo) Un video clave contradice la versión policial La situación procesal de los cinco uniformados se agravó en las últimas horas a partir de la incorporación de declaraciones testimoniales y de un registro fílmico que documenta parte de lo sucedido durante el operativo en la vivienda de Jara.