Dramático rescate en Chimbas: policías le salvaron la vida a un bebé de dos meses que se estaba ahogando

El pequeño se había broncoaspirado con leche materna y fue llevado de urgencia por su padre desesperado ante la presencia de los efectivos.

Una dramática situación se vivió en el departamento Chimbas, donde la rápida y profesional intervención de tres efectivos de la Policía de San Juan resultó determinante para salvarle la vida a un bebé de apenas dos meses. El episodio se desencadenó cuando un hombre arribó en estado de desesperación con su hijo en brazos, advirtiendo a los uniformados que el pequeño se estaba ahogando con leche materna y presentaba serias dificultades para respirar.

Ante la extrema urgencia del cuadro, entraron en acción de inmediato el Cabo Leandro Cuenca, el Cabo Maximiliano Navarro y el Agente Federico Di Salvo. Los efectivos iniciaron sin demora las maniobras de primeros auxilios destinadas a liberar las vías aéreas del lactante, al tiempo que emprendieron el rápido desplazamiento hacia la base de ambulancias de la Unidad de Emergencia Médica para garantizar una asistencia profesional inmediata.

Durante el procedimiento aplicado por los policías, el menor reaccionó favorablemente: logró vomitar y desobstruir su garganta, recuperando la respiración de manera normal antes de sufrir complicaciones mayores.