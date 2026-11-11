Chimbas lanza nuevas oportunidades de formación y capacitación gratuita para vecinos

Noviembre llega con nuevas oportunidades para los vecinos de Chimbas para aprender, capacitarte y sumar herramientas para tu futuro. El municipio del departamento anunció una variada oferta de cursos y talleres gratuitos destinados a brindar mayores competencias a los ciudadanos del departamento.
El municipio de Chimbas continúa impulsando políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la comunidad, apostando fuertemente por la educación no formal y la inserción laboral como pilares fundamentales para el crecimiento colectivo.
Amplia oferta de cursos gratuitos en Chimbas
Los vecinos interesados en capacitarse podrán encontrar una diversa gama de opciones formativas diseñadas para responder a las demandas actuales del mercado laboral y del desarrollo personal. Entre las alternativas disponibles se destacan;
- Artes Industriales: incluyen el armado de macetas y cuencos, la elaboración de porta velas de yeso y técnicas con cemento blanco, ideales para fomentar la creatividad y el autoempleo.
- Primeros Auxilios: se dictarán capacitaciones de gran utilidad práctica y social, tales como los talleres de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), enfocados en brindar técnicas básicas para actuar de manera rápida y segura ante una emergencia.
- Plano Tecnológico: se ofrecerá el curso de Nociones Básicas de Computación, abarcando herramientas esenciales como Word, Excel y Power Point, diseñadas para sumar conocimientos orientados al estudio, el trabajo o el desenvolvimiento digital cotidiano.
- Orientación al Trabajo Independiente: se proveerán herramientas clave para ordenar una idea y transformarla en un proyecto sustentable mediante el análisis del perfil microemprendedor, mercado, costos y comercialización.
- Orientación Laboral: taller destinado a que cada participante logre descubrir y potenciar su perfil ocupacional.
Cronograma e inscripciones
Las inscripciones para acceder a cualquiera de estas propuestas estarán abiertas hasta el viernes 13 de noviembre. Los interesados deberán concurrir en el horario de 8 a 12.
El trámite se realizará de manera presencial en la Oficina de Empleo, situada frente a la plaza departamental y al lado del edificio municipal, en calle Remedios Escalada 101 Oeste. Cabe destacar que los cupos son limitados, por lo que se recomienda asistir con anticipación para asegurar un lugar en la capacitación elegida.