    • 6 de noviembre de 2026 - 18:57

    Chimbas: combaten un incendio en un aserradero sobre el lateral de la Ruta 40

    El siniestro se registró en el lateral oeste de la Ruta Nacional 40, a la altura de Villa Mariano Moreno. Varias dotaciones de Bomberos intervinieron en el lugar y el municipio aportó camiones cisterna para abastecer de agua la zona.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un voraz incendio se desató en las últimas horas en un aserradero ubicado sobre el lateral oeste de la Ruta Nacional 40, entre calle Centenario y Callejón Blanco, justo frente a la Villa Mariano Moreno, en el departamento Chimbas.

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    Tras el alerta, se desplegó un rápido operativo a cargo de efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan, a quienes se sumó una dotación de Bomberos Voluntarios para reforzar las tareas de sofocación en el predio.

    Ante la magnitud del fuego y el elevado consumo de insumos para sofocar el material combustible acumulado, la Municipalidad de Chimbas brindó asistencia inmediata en el lugar aportando dos camiones cisterna para garantizar el abastecimiento ininterrumpido de agua a las autobombas.

    Sin heridos ni viviendas afectadas

    De acuerdo con el relevamiento inicial de las autoridades y los equipos de emergencia que trabajaron en el área, no se registraron personas heridas ni intoxicadas por el humo.

    Asimismo, las maniobras de contención permitieron circunscribir las llamas dentro del perímetro del establecimiento maderero, evitando que el fuego se propagara hacia las viviendas del vecindario colindante. Por estas horas, el personal de Bomberos realiza tareas de enfriamiento y remoción de escombros para evaluar el origen del siniestro.

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