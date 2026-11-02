Confuso episodio en Chimbas: un menor recibió un balazo en la pierna, pero su madre se negó a denunciar

El episodio ocurrió en el barrio Los Toneles en Chimbas. La víctima ingresó al Hospital Rawson con una herida de arma de fuego.

Un confuso episodio de violencia sacudió la madrugada de este lunes en el departamento Chimbas, dejando como saldo a un adolescente de 17 años herido de bala en una de sus piernas. El caso salió a la luz tras un llamado de emergencia al 911 que alertó sobre la presencia de un menor lesionado en la Manzana K del barrio Los Toneles.

Hasta el lugar acudieron de inmediato efectivos policiales de la jurisdicción y una ambulancia del servicio de emergencias 107. En una primera instancia, la lesión que presentaba el joven había sido reportada en el aviso preliminar como un corte. Sin embargo, una vez que el personal médico comenzó a asistirlo y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, el propio adolescente aclaró la situación al manifestar que había sido víctima de una agresión armada.

De acuerdo al testimonio brindado por la víctima, el ataque se produjo momentos antes cuando se encontraba en el barrio Los Tamarindos. Allí, según su relato, un sujeto lo interceptó y le efectuó un disparo a corta distancia sin mediar mayores palabras. Pese a la gravedad del hecho, el menor evitó aportar mayores precisiones sobre la identidad del agresor o el punto exacto donde se desató la balacera. Las actuaciones de rigor quedaron bajo la órbita del personal de la Comisaría 26ta.