Balacera en Chimbas: atacaron una vivienda en el barrio Lebensohn y hay un hombre en estado crítico

Axel Agüero, alias "El Nene", recibió un disparo en el abdomen durante una violenta agresión vinculada a un enfrentamiento de vieja data entre dos familias de la zona.

Una sangrienta balacera con sello de ajuste violento sacudió la tranquilidad de la tarde del sábado 31 de octubre en el departamento Chimbas. Un hombre resultó gravemente herido tras ser alcanzado por un proyectil en el estómago durante un ataque perpetrado contra una propiedad del barrio Lebensohn, en un hecho por el cual las fuerzas de seguridad ya lograron arrestar a dos presuntos implicados y radiar de circulación un vehículo de alta gama.

La víctima de la agresión armada fue identificada por fuentes policiales como Axel Agüero, conocido en el ámbito barrial con el apodo de "El Nene". Tras el violento episodio, Agüero fue socorrido y derivado en código rojo en una ambulancia de urgencias hasta el servicio de urgencias del Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó directamente a quirófano y permanece internado con pronóstico reservado debido a la severidad de la lesión abdominal sufrida.

La investigación policial De acuerdo con las primeras líneas de investigación que maneja la Policía de San Juan, el tiroteo no habría sido un hecho aislado, sino la derivación extrema de una feroz rivalidad que mantienen desde hace tiempo los integrantes de dos grupos familiares identificados como los Castillo y los Falcón. No obstante, las autoridades judiciales y policiales abrieron un sumario para precisar la secuencia exacta de los acontecimientos y establecer los motivos desencadenantes del ataque a tiros.

A partir de los datos recolectados en el lugar del hecho, los efectivos desplegaron un cerrojo en las inmediaciones del departamento que permitió interceptar a dos sujetos sospechosos en el cruce de las avenidas Maradona y 25 de Mayo. En el mismo procedimiento, el personal policial incautó un auto Peugeot 208 en el que se habrían movilizado los atacantes para consumar la agresión y darse a la fuga, rodado que quedó preservado para peritajes caligráficos y levantamiento de rastros.