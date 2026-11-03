Le disparó a un hombre en Chimbas, pero zafó de una condena más dura porque la víctima se fue del hospital y no hizo la denuncia

Un hombre que recibió un disparo en el barrio Lebensohn , en Chimbas , pudo haber sido el eje de una investigación por lesiones graves. Sin embargo, dos decisiones de la propia víctima terminaron condicionando el expediente: se retiró del Hospital Rawson sin tener el alta médica y tampoco quiso hacer la denuncia . Por ese motivo, el acusado terminó condenado por un delito de menor gravedad.

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Se trata de Juan José Castillo , quien este martes pasó por una audiencia de control de detención y formalización y luego acordó un juicio abreviado. El fiscal Adrián Riveros , de la UFI Genérica, llegó a un entendimiento con el abogado defensor Alejandro Castán . La jueza Celia Maldonado homologó el acuerdo y le impuso un año y seis meses de prisión efectiva . Además, declaró su reincidencia.

El cambio en la calificación fue determinante. La investigación había comenzado bajo la figura de lesiones graves, debido a la herida que sufrió el hombre por el disparo. Pero las dificultades para acreditar legalmente las consecuencias de esa lesión, sumadas a la falta de denuncia de la víctima, hicieron que finalmente Castillo respondiera por abuso de arma, una figura penal más leve.

De esta manera, el acusado evitó una condena por un delito de mayor gravedad, aunque reconoció su responsabilidad en el ataque y recibió una pena de cumplimiento efectivo.

Por otro lado, Francis Emanuel Merlo, quien acompañaba a Castillo cuando ocurrió el episodio, quedó en libertad y sin acusación . La causa tuvo un recorrido por Flagrancia y la UFI de Delitos Especiales antes de quedar definitivamente en manos de la UFI Genérica.

El ataque a tiros en el barrio Lebensohn

El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 15:15. Según la reconstrucción policial, un Peugeot 208 ingresó al barrio y desde allí se efectuaron disparos contra un hombre, que terminó herido de arma de fuego.

Tras el alerta al 911, personal del Comando Radioeléctrico Norte montó un operativo cerrojo y logró interceptar el vehículo en calle 25 de Mayo y Maradona.

Celia Maldonado, jueza de garantías.

Castillo, de 38 años, conducía el automóvil. Durante la requisa, los efectivos encontraron un revólver calibre 38 con dos cartuchos y una vaina servida en el tambor. Merlo, de 31 años, también fue detenido luego de intentar escapar a pie.

El procedimiento judicial terminó este martes con una condena para quien efectuó el disparo y la liberación de su acompañante.