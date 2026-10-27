El hombre más sexy del mundo existe y se llama Noah Wyle

People determinó que el actor norteamericano de 55 años es el hombre vivo más sexy. Y agregó tajante: "No se necesita una segunda opinión".

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A los 55 años, el actor estadounidense Noah Wyle fue consagrado como el hombre más sexy de 2026 por la revista People. La publicación justificó el nombramiento destacando su estampa de galán clásico y su mirada cautivadora. La distinción sorprende al intérprete en plena madurez, consolidado como una de las figuras indiscutidas del año.

Al enterarse del reconocimiento, la exestrella de ER -título con el que saltó a la fama en 1994, en el rol de John Carter- pensó que se trataba de una broma. Sin embargo, su esposa, la actriz Sara Wells, fue la encargada de corroborar la información. La novedad también desató bromas inevitables en su entorno familiar, mientras que el propio actor imaginó con humor cuál será la reacción de su antiguo colega de elenco, George Clooney, al enterarse de la noticia.

El galardón llega en un momento inmejorable para su carrera. Wyle volvió a ponerse el ambo médico enThe Pitt, la aclamada producción de HBO donde interpreta al doctor Michael Robinavitch. Su labor en este drama no solo le devolvió la atención del gran público, sino también el reconocimiento de la crítica, habiéndose alzado con dos premios Emmy consecutivos y un Globo de Oro por su papel.

Lejos de los flashes y de la búsqueda desesperada por la juventud eterna, el actor abraza el paso del tiempo y un estilo de vida hogareño, que incluye pasear a sus perros y hacer las tareas de la casa.

Wyle como el doctor Michael "Robby" Robinavitch en la serie dramática médica The Pitt. Una elección que desató polémica La coronación de Noah Wyle como el hombre más vivo y sexy de 2026 por la revista People no estuvo exenta de chispazos. Tan pronto se difundió la portada, las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de opiniones encontradas, donde miles de usuarios cuestionaron si el actor era la opción adecuada para encabezar la emblemática lista.