Apareció el hombre que había desaparecido en su bicicleta en Rawson

El rawsino de 62 años era buscado desde la mañana de este martes tras salir del barrio Congreso en su bicicleta.

Buenas noticias para el departamento Rawson. En las últimas horas de este martes 20 de octubre, las autoridades policiales y los allegados a Juan Domingo Luna confirmaron la mejor novedad: el hombre fue localizado, dándose por finalizado el operativo de búsqueda de paradero de manera favorable.

Luna era buscado con intensidad por la Policía de San Juan y su familia desde la mañana, luego de que fuera visto por última vez alrededor de las 9:00 en las inmediaciones del barrio Congreso, en la zona rawsina.

La alerta y el operativo de búsqueda La denuncia por su desaparición había generado preocupación en la comunidad local, ya que el hombre había salido de su domicilio vistiendo ropa deportiva gris y a bordo de su bicicleta roja rodado 26 con portabulto.

Ante la falta de novedades sobre su paradero durante la jornada, se activaron los protocolos de búsqueda de la Policía provincial e intervinieron las líneas de emergencia, pidiendo el auxilio de la ciudadanía para aportar datos sobre su posible localización.