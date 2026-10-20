Apareció el hombre que había desaparecido en su bicicleta en Rawson

Buenas noticias para el departamento Rawson. En las últimas horas de este martes 20 de octubre, las autoridades policiales y los allegados a Juan Domingo Luna confirmaron la mejor novedad: el hombre fue localizado, dándose por finalizado el operativo de búsqueda de paradero de manera favorable.
Luna era buscado con intensidad por la Policía de San Juan y su familia desde la mañana, luego de que fuera visto por última vez alrededor de las 9:00 en las inmediaciones del barrio Congreso, en la zona rawsina.
La alerta y el operativo de búsqueda
La denuncia por su desaparición había generado preocupación en la comunidad local, ya que el hombre había salido de su domicilio vistiendo ropa deportiva gris y a bordo de su bicicleta roja rodado 26 con portabulto.
Ante la falta de novedades sobre su paradero durante la jornada, se activaron los protocolos de búsqueda de la Policía provincial e intervinieron las líneas de emergencia, pidiendo el auxilio de la ciudadanía para aportar datos sobre su posible localización.
Afortunadamente, tras el despliegue de las brigadas de investigaciones y la difusión en medios de comunicación y redes sociales, el hombre fue hallado y devuelto al reencuentro con su entorno familiar en buen estado de salud general.