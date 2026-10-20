El ginecólogo detenido por presuntos abusos sexuales sumó una denuncia por estafa

El ginecólogo Gustavo Kumiega, detenido en Chaco en el marco de una investigación por presuntos abusos sexuales y mala praxis, sumó una nueva imputación por estafa y lesiones graves en un contexto de violencia obstétrica y reproductiva.

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Según la hipótesis de la Fiscalía, el médico habría engañado a pacientes al asegurarles que padecían patologías que requerían intervenciones quirúrgicas, para luego realizar procedimientos en los que presuntamente no habría extirpado los órganos que afirmaba haber extraído.

La fiscal Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N.º 6, brindó detalles sobre la investigación y confirmó que actualmente existen diez denuncias contra el profesional: s eis por presuntos abusos sexuales durante consultas ginecológicas, tres vinculadas con mala praxis y una por un supuesto abuso sexual ocurrido fuera del ámbito médico.

Durante una conferencia de prensa, Echarri explicó que las denuncias relacionadas con las intervenciones quirúrgicas permitieron reconstruir una presunta modalidad de engaño. Según la acusación, Kumiega habría convencido a sus pacientes de que tenían enfermedades que ponían en riesgo su salud y que necesitaban cirugías complejas.

“Lo que verificó la Fiscalía es que hubo un esquema de engaño y de manipulación: el médico les hacía creer a sus pacientes que tenían una patología que merecía una intervención y una cirugía riesgosa, porque su salud estaba en grave riesgo”, sostuvo la funcionaria.

La fiscal agregó que, según los elementos reunidos hasta el momento, el profesional habría realizado operaciones y posteriormente se habría comprobado que no había extraído el útero, pese a asegurarles a las pacientes que lo había hecho.

La denuncia de una paciente

Uno de los casos que impulsó esta línea de investigación es el de una mujer identificada como M.V., quien denunció que Kumiega la operó en marzo de 2022 después de diagnosticarle tres miomas de gran tamaño.

De acuerdo con su relato, el médico le aseguró que tenía el útero agrandado y deformado y le describió los miomas con una comparación particular: uno tendría el tamaño de la cabeza de Mickey Mouse y los otros dos representarían sus orejas.

La paciente afirmó que el ginecólogo le indicó que debía someterse a una cirugía urgente y que, después de la intervención, le aseguró que le había extirpado el útero. Sin embargo, al continuar menstruando, consultó con otros profesionales y se realizó estudios que, según su denuncia, demostraron que conservaba el órgano.

A partir de este y otros testimonios, los investigadores comenzaron a revisar la documentación médica y los procedimientos quirúrgicos realizados por el profesional. La Fiscalía busca determinar si existieron otras pacientes sometidas a intervenciones similares y establecer qué ocurrió en cada caso.

Echarri aclaró que todavía es prematuro determinar si hubo otros profesionales involucrados en las presuntas maniobras. No obstante, confirmó que se investiga la posible participación de personas que intervinieron en los procedimientos, incluidos los anestesistas.