Conmoción: mató a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre, y luego se suicidó

Un escalofriante triple homicidio seguido de suicidio conmociona a la provincia de Buenos Aires. Un hombre de 50 años asesinó a balazos a su pareja, a su hijo de 11 años y a su propia madre en la localidad bonaerense de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Horas más tarde, el agresor escapó hacia Burzaco, donde se quitó la vida arrojándose bajo un camión.

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El hecho se descubrió este martes por la mañana tras un llamado al 911 que alertó a la Policía sobre un episodio de extrema violencia en una vivienda ubicada en la calle Los Claveles al 700.

Al ingresar al inmueble, los efectivos hallaron en el ingreso al comedor el cuerpo de Laura Susana Prediger, pareja del agresor. En una de las habitaciones encontraron sin vida a su hijo, Santino, de 11 años. En ese mismo dormitorio, los peritos secuestraron una escopeta de doble caño con la que se habrían perpetrado los ataques.

La inspección policial se trasladó de inmediato a una vivienda lindera, con salida hacia la calle Alfonso Amat, donde residía la madre del atacante, Susana Castillo Toscanini (73). La mujer fue hallada sin vida sobre el piso de la cocina.

Mientras la Policía Científica preservaba las dos escenas del crimen, un segundo llamado al 911 recibido cerca de las 7:30 de la mañana alertó sobre un siniestro vial en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco (partido de Almirante Brown). En el lugar, un hombre se había arrojado intencionalmente al paso de un camión Mercedes-Benz.

Al cotejar la documentación, los investigadores confirmaron que se trataba de Damián Darío Santillán (50), señalado como el autor del triple crimen familiar.

Amenazas previas y un mensaje estremecedor

De acuerdo con las primeras investigaciones a cargo de la fiscal Ana Río, titular de la Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Esteban Echeverría, Santillán y Prediger convivían desde hacía 20 años. Fuentes del caso señalaron que el hombre habría descubierto una supuesta infidelidad 15 días atrás, lo que desencadenó una serie de amenazas hacia la mujer.

Un elemento clave incorporado al expediente es un mensaje de texto que Santillán le envió a un familiar horas antes de la masacre:

"Me obligaron a hacer esto", redactó el agresor en su celular antes de iniciar el ataque.

Los cuatro cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias correspondientes, mientras la Justicia busca reconstruir los momentos previos al trágico desenlace.