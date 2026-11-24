Un auto bomba explotó en la noche del lunes frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta , en la ciudad colombiana de Villavicencio . La detonación dejó al menos 23 personas heridas y provocó importantes daños materiales en pleno centro urbano: fachadas destruidas , ventanas estalladas , techos levantados y negocios reducidos a escombros .

El atentado ocurrió cerca de las 21.30, hora local, en las inmediaciones de la Plaza Los Libertadores. Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para asistir a los heridos y revisar las estructuras afectadas.

Las imágenes difundidas después de la explosión muestran la magnitud de los destrozos. La onda expansiva afectó la fachada y los ventanales de la Gobernación del Meta, además de provocar daños en edificios y negocios de los alrededores.

De acuerdo al preliminar difundido por las autoridades locales, la explosión alcanzó un radio aproximado de 500 metros . Dos negocios, entre ellos una cafetería, quedaron completamente destruidos y al menos tres vehículos resultaron dañados.

Al menos 12 personas fueron evacuadas y recibieron asistencia médica. La mayoría serían trabajadores de seguridad de la Gobernación y, de acuerdo con el reporte inicial del asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, no presentaban heridas de gravedad.

Policías, militares, bomberos y equipos de socorro acordonaron el sector mientras avanzaban las inspecciones entre los escombros. También intervinieron especialistas en explosivos y organismos de inteligencia para establecer qué tipo de artefacto se utilizó y descartar que hubiera otros dispositivos en la zona.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó el ataque a través de sus redes sociales y aseguró que esperaba los informes oficiales. “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, escribió poco después de la detonación.

En otro mensaje, el mandatario atribuyó el hecho al “narcoterrorismo” y sostuvo que los grupos criminales buscan intimidar a su administración por el avance de las operaciones de la Fuerza Pública.

“En este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo”, afirmó. Además, prometió perseguir a los responsables y advirtió que el Estado responderá con toda la capacidad de sus fuerzas de seguridad.

Un nuevo atentado en medio del recrudecimiento de la violencia en Colombia

La explosión en Villavicencio se produjo en un contexto de creciente preocupación por la actividad de los grupos armados en distintas regiones de Colombia. De hecho, fue el segundo ataque contra una capital departamental en menos de 24 horas: durante la madrugada del lunes también hubo un ataque con drones en Cúcuta, en la frontera con Venezuela.

La investigación por el ataque contra la Gobernación del Meta sigue en curso. Por el momento, no hay una atribución oficial de responsabilidad ni se informó quiénes habrían organizado o ejecutado la detonación.