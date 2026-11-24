El episodio alcanzó un sistema vinculado al análisis de inteligencia de fuentes abiertas, según fuentes citadas por CNN y The New York Times.

La CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos sufrieron un aparente ciberataque que comprometió información no clasificada, de acuerdo con cuatro fuentes familiarizadas con el caso citadas por CNN. La CIA declinó realizar declaraciones públicas sobre el episodio.

La presunta intrusión —reportada inicialmente por The New York Times— habría impactado sobre una plataforma empleada por los organismos de inteligencia para el análisis de fuentes abiertas, un ámbito en el que la ODNI (organismo que coordina 17 agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA) ha incrementado sus inversiones en los últimos años y que suele manejar datos que no revisten carácter clasificado.

Sin impacto en sistemas clasificados ni en el caso del FBI Si bien todavía no se precisó la magnitud total del incidente, desde el aparato de inteligencia buscaron llevar tranquilidad respecto del alcance del ataque. "No se han producido interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados", aseguró a CNN un funcionario de la ODNI, remarcando que la información clasificada no resultó vulnerada.

Asimismo, dos de las fuentes consultadas señalaron que este episodio no parecería guardar vínculo con un aparente ataque informático registrado sobre la base de datos nacional de información criminal del FBI, dado a conocer por CNN el viernes anterior.