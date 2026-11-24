La aeronave, un modelo AS-532 Cougar, había despegado desde una base en la región central de Eskisehir. Es el segundo siniestro aéreo fatal de las fuerzas armadas turcas en menos de dos semanas.

Un trágico accidente aéreo sacudió este martes a Turquía, luego de que un helicóptero perteneciente a la Fuerza Aérea se precipitara a tierra mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. Como consecuencia del impacto, fallecieron los cinco militares que integraban la tripulación, según confirmó oficialmente el Ministerio de Defensa de ese país.

De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades castrenses, la aeronave siniestrada —un helicóptero AS-532 Cougar— había partido desde una base aérea situada en Eskisehir, en la región central del territorio turco, poco antes de que se perdiera contacto y se produjera la caída.

El comunicado oficial y el operativo de rescate A través de un parte de prensa, desde la cartera de Defensa brindaron las primeras precisiones sobre el episodio: “Un helicóptero tipo AS-532 perteneciente a nuestra fuerza aérea, que despegó de Eskisehir, en la región central del país, con fines de entrenamiento, se ha estrellado”.

Inmediatamente después del siniestro, se desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate que permitió localizar los restos de la máquina y constatar el fallecimiento de los cinco efectivos que iban a bordo. Por el momento, los peritos militares aún no determinaron qué fallas técnicas o factores externos provocaron el desplome durante la maniobra de instrucción.

Segundo golpe aéreo en menos de dos semanas El episodio generó fuerte conmoción en el ámbito castrense turco, ya que representa el segundo accidente aéreo militar fatal en menos de 15 días.