A siete días de las elecciones generales en España, la campaña electoral muestra un panorama de encuestas divididas. Mientras algunos estudios reflejan una recuperación del Pedro Sánchez , otros consolidan la ventaja del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

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La situación electoral ha variado en los últimos días, especialmente tras el debate televisivo entre los principales candidatos. Algunas encuestadoras indican que los socialistas han reducido la brecha con el PP, mientras que otras confirman una importante ventaja para la oposición.

Independientemente de las diferencias entre los sondeos, existe una coincidencia generalizada: una posible alianza entre el PP y Vox sumaría los 176 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso español, configurando un escenario complejo para la formación de gobierno.

La encuesta más favorable para el actual mandatario, elaborada por 40dB., sitúa al PP con un 31,9% de los votos y al PSOE con un 31,6%, una diferencia de solo 0,3 puntos. Este resultado refleja una recuperación socialista, distanciándose de mediciones anteriores.

En cuanto a la representación parlamentaria, este estudio proyecta 133 diputados para el PP, 125 para el PSOE y 54 para Vox. A pesar de la cercanía en intención de voto, la suma de populares y Vox alcanzaría 187 escaños, superando la mayoría absoluta.

Otras proyecciones auguran una victoria más amplia para la derecha

En contraste, otras consultoras presentan un panorama distinto. Un sondeo de Data10, posterior al debate entre Sánchez y Feijóo, otorga al PP el 32,5% de los votos y al PSOE el 26,5%, una diferencia de seis puntos. Vox obtendría el 18,8%.

La proyección parlamentaria de Data10 sitúa al Partido Popular con 137 diputados y a Vox con 62, sumando un total de 199 representantes. El PSOE, por su parte, quedaría con 106 diputados.

Estimaciones de NC Report también favorecen a Alberto Núñez Feijóo, proyectando 135 diputados para el PP y entre 102 y 104 para el PSOE, una cifra inferior a la obtenida en 2023. Vox alcanzaría al menos 66 diputados, lo que permitiría una mayoría parlamentaria con el PP al sumar al menos 201 escaños.