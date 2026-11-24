Un atentado con un carro bomba frente a la Gobernación del departamento del Meta , en Colombia, dejó al menos 23 personas heridas y provocó importantes destrozos en el centro de la ciudad de Villavicencio. La explosión ocurrió durante la noche del lunes 23 de noviembre, cerca de las 21:30, en inmediaciones de la Plaza Los Libertadores.

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La detonación generó una fuerte onda expansiva que afectó edificios públicos, establecimientos comerciales y vehículos estacionados en los alrededores. Entre los inmuebles alcanzados se encuentran la sede de la Gobernación, el edificio de la Lotería del Meta y la catedral de Villavicencio.

De acuerdo con el balance difundido por las autoridades sanitarias departamentales, 23 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. Entre las lesiones reportadas hay fracturas expuestas, traumatismos craneoencefálicos, contusiones pulmonares, heridas por esquirlas y problemas auditivos.

Además, dos establecimientos comerciales quedaron completamente destruidos y los daños materiales alcanzaron un radio aproximado de 500 metros. La explosión también provocó interrupciones en el suministro eléctrico de la zona.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella , se pronunció sobre el ataque a través de su cuenta en la red social X. En un primer mensaje confirmó la explosión y manifestó su preocupación por las posibles víctimas.

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"Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales", escribió.

Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales.



El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Posteriormente, el mandatario atribuyó el ataque al narcoterrorismo y sostuvo que las organizaciones criminales buscan intimidar a su administración para obligarla a retomar negociaciones de paz.

"El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz", expresó.

En ese sentido, fue contundente respecto de la posibilidad de abrir conversaciones con los grupos responsables: "En este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO", afirmó.

El jefe de Estado también prometió una respuesta de las fuerzas de seguridad y advirtió que perseguirán a los responsables del atentado.

"Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública", agregó.

Investigan quiénes están detrás del carro bomba

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades colombianas buscan determinar quiénes organizaron el ataque y qué tipo de explosivos fueron utilizados.

Una de las hipótesis apunta a una posible relación con recientes operaciones de seguridad contra estructuras armadas que operan en el departamento. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la autoría del atentado.

A los habitantes del Meta y su Gobernadora @RafaelaCortesZ un mensaje de solidaridad y fuerza para enfrentar a estos criminales que están desatados



La recuperación de la seguridad no da espera

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La Policía anunció el despliegue de capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables.

El ataque también generó reacciones políticas. El representante a la Cámara Hernán Cadavid expresó su solidaridad con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y los habitantes del departamento. Por su parte, Jaime Arizabaleta vinculó el episodio con los operativos contra estructuras asociadas a alias Mordisco, aunque esa relación tampoco fue confirmada por las autoridades.

La explosión en Villavicencio se produjo en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Colombia, luego de otros ataques con explosivos registrados en distintas regiones del país.