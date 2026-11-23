Más de 12.000 personas fueron evacuadas en Manchester tras la liberación de una sustancia desconocida durante un concierto del rapero estadounidense Don Toliver.

Más de 12.000 personas fueron evacuadas el domingo por la noche del estadio Co-op Live de Manchester tras la liberación de una sustancia desconocida entre el público, en un concierto del rapero estadounidense Don Toliver.

think this was the moment tear gas was let off in the mosh, crowd parting #dontoliver #Manchester #cooplive pic.twitter.com/bZmb759LAU — Tayla Martin (@taylamartin99) November 22, 2026 La Policía del Gran Manchester declaró un “incidente mayor” y abrió una investigación para determinar la naturaleza de la sustancia y las circunstancias en que se liberó, luego de que varios espectadores presentaran tos, irritación ocular y dificultades para respirar.

Los servicios de emergencia atendieron a más de 50 personas en el lugar, de las cuales una fue trasladada a un hospital. Inicialmente, se consideró la posibilidad de que se tratara de gas lacrimógeno, aunque la policía aún no ha confirmado esta hipótesis.

Emergencia durante el concierto en la ciudad Ben Stevenson, un asistente al concierto, relató al Manchester Evening News que comenzó a toser y sintió irritación en los ojos mientras se encontraba en el sector de campo. El artista abandonó el escenario y, tras casi una hora de espera, se anunció la suspensión del espectáculo por un “problema imprevisto”.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a espectadores saliendo del recinto con dificultades para respirar y cubriéndose la boca. El Servicio de Ambulancias del Noroeste de Inglaterra indicó que se estaban realizando tareas de descontaminación en el lugar como medida de precaución.