El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este sábado los intentos del mercado financiero por condicionar las decisiones económicas de su administración y defendió con firmeza el ajuste fiscal previsto para 2027. El plan oficial apunta a incrementar la recaudación estatal mediante la reducción de beneficios tributarios otorgados a las grandes empresas.

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"El sistema financiero no me va a enseñar a dirigir el país: es el pueblo", sentenció el jefe de Estado durante una transmisión en vivo realizada junto al diputado federal André Janones, señalado como el artífice de la estrategia digital que impulsó la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones de este año.

Tras haber obtenido su reelección el pasado 25 de octubre, Lula aclaró que el paquete fiscal anunciado no representa una reforma tributaria integral, sino un conjunto de herramientas destinadas a recuperar el manejo de las cuentas públicas y asegurar los fondos necesarios para la ejecución de sus políticas de Estado. "Si no tenemos control sobre el presupuesto, no podemos gobernar", subrayó el mandatario.

Durante su intervención, el líder brasileño apuntó directamente contra los operadores económicos, poniendo especial énfasis en el centro financiero de San Pablo. Según expresó, las objeciones del sector responden únicamente a la búsqueda de rentabilidad y carecen de sensibilidad hacia los ciudadanos más vulnerables.

"Están preocupados por ganar más dinero. Quien está preocupado por el pueblo pobre soy yo. Es mi Gobierno y es el pueblo el que me votó", remarcó. En esa línea, sostuvo que su gestión no cederá ante las presiones de los mercados para definir el rumbo presupuestario y recordó que, durante sus mandatos anteriores, Brasil alcanzó los mayores superávits de su historia.

Sin recortes sociales y con foco en las grandes firmas

Por otra parte, Lula da Silva salió al cruce de los cuestionamientos surgidos dentro de propios sectores de la izquierda, quienes interpretaron el ajuste como un posible recorte en áreas sensibles. Frente a estas versiones, el presidente garantizó que no habrá reducciones en los presupuestos de educación, salud ni en el salario mínimo.

"Estamos quitando beneficios de los ricos", enfatizó el mandatario, al tiempo que detalló que Brasil sostiene actualmente más de 600.000 millones de reales (equivalentes a unos 113.000 millones de dólares) en renuncias fiscales destinadas al sector empresarial.

Finalmente, el jefe de Estado llevó tranquilidad a los pequeños contribuyentes al precisar que la iniciativa no alcanzará a las pequeñas empresas adheridas al régimen tributario simplificado Simples ni a los microempresarios individuales.