Cada 19 de noviembre se conmemora en más de 80 países el Día Internacional del Hombre, una jornada destinada a visibilizar la salud física y mental masculina, destacar el aporte de los varones a sus familias y comunidades, y promover la igualdad de género, la paz y la no violencia.

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La iniciativa, que cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la UNESCO, propone ir más allá de un saludo simbólico para poner en agenda problemáticas concretas que afectan a hombres y niños, entre ellas la prevención del suicidio, el cuidado de la salud emocional, los entornos laborales seguros y la construcción de modelos masculinos positivos.

Aunque los reclamos por instaurar una jornada dedicada a los varones datan al menos de la década de 1960, la conmemoración actual nació oficialmente en 1999. Ese año, el profesor de historia Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago, estableció el 19 de noviembre con el objetivo de fomentar el bienestar integral masculino y el diálogo sobre las relaciones de género.

Antes de consolidarse en el calendario global, la fecha atravesó distintas etapas y antecedentes en varios continentes:

Primeros antecedentes (1969): El 24 de febrero de 1969, el diario The New York Times registró que distintos grupos impulsaban en privado fijar una jornada el 23 de febrero como contrapartida del Día Internacional de la Mujer (celebrado por primera vez en 1909).

Iniciativas aisladas: Durante las décadas siguientes se realizaron encuentros puntuales en países como Canadá, Francia, Estados Unidos, Colombia, Rusia y China, aunque sin lograr articulación ni alcance internacional.

El impulso en los años 90: A comienzos de la década de 1990, Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Missouri (Kansas City), convocó a actos en febrero junto a organizaciones de Estados Unidos, Europa y Australia. Si bien tuvo repercusión en 1994, la baja convocatoria de 1995 frenó el proyecto.

Consolidación definitiva (2003 en adelante): Tras la propuesta de Teelucksingh en 1999, el movimiento cobró fuerza global el 19 de noviembre de 2003 con la creación del portal internationalmensday.com. En Australia, la organización Dads4Kids —fundada por Warwick Marsh— llevó la conmemoración al Parlamento de Nueva Gales del Sur en 2008 y al Parlamento federal de Canberra en 2013, sumando adhesiones en decenas de naciones.