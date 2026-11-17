Miles de usuarios en todo el mundo experimentaron inconvenientes para acceder a plataformas cotidianas de la compañía estadounidense, como Apple Music y el soporte técnico.

Un amplio apagón digital afectó a diversos servicios esenciales de Apple, dejando a miles de usuarios sin posibilidad de utilizar herramientas y aplicaciones de uso diario. La interrupción técnica impactó de lleno en el funcionamiento de iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Music y Apple Care, registrando picos de reclamos que superaron las dos mil incidencias en algunas de estas plataformas.

A través de su panel oficial de estado del sistema, la empresa de Cupertino confirmó que tanto la tienda de aplicaciones (App Store) como su plataforma de música en streaming (Apple Music) y el servicio de asistencia (Apple Care) sufrieron una interrupción activa. En simultáneo, desde la firma reconocieron que los clientes atravesaron serios inconvenientes con la gestión de sus cuentas y el inicio de sesión en iCloud.

El alcance de las fallas, según DownDetector Para dimensionar la magnitud del problema a nivel global, los registros del portal especializado DownDetector —encargado de monitorizar este tipo de caídas en tiempo real— reflejaron el fuerte malestar de los internautas:

Apple Pay y soporte técnico: La plataforma contabilizó más de 2.300 informes de fallas vinculados al sistema de pagos móviles y una cifra prácticamente idéntica relacionada con Apple Support, el portal de asistencia técnica de la marca.

Almacenamiento en la nube: El servicio de iCloud fue uno de los más golpeados por el desperfecto técnico, impidiendo que los usuarios pudieran validar sus credenciales o acceder con normalidad a sus archivos y copias de seguridad.