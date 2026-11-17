La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos sufrió una interrupción en su red de comunicaciones, sumándose a una cadena de recientes incidentes tecnológicos.

La red de comunicaciones de alta seguridad de la NSA, utilizada para el intercambio de información clasificada entre sus empleados, sufrió una interrupción este martes. Fuentes familiarizadas con el tema confirmaron que el sistema, denominado NSA Net, quedó fuera de servicio, generando preocupación en un contexto de múltiples fallas tecnológicas recientes.

Hasta el momento, no se han encontrado indicios de un ciberataque como causa de la degradación temporal del servicio. La NSA explicó que la falla ocurrió durante un mantenimiento rutinario programado. Sin embargo, la interrupción se suma a una serie de incidentes tecnológicos de alto perfil que han afectado a grandes empresas y sistemas de infraestructura crítica en ESTADOS UNIDOS durante los últimos días.

La caída de NSA Net ha generado atención especial dado que este sistema es fundamental para la comunicación de información confidencial. A pesar de la falla, voceros de la Casa Blanca y funcionarios de la agencia aseguraron que las capacidades críticas para la misión permanecen operativas y que la infraestructura cuenta con múltiples niveles de redundancia para asegurar la continuidad de las operaciones, incluso en escenarios inesperados.

Impacto en las comunicaciones internas de la NSA El sistema NSA Net es crucial para que los empleados de la Agencia de Seguridad Nacional puedan intercambiar información sensible de manera segura. Fuentes indicaron a la cadena CNN que, pese a la interrupción, la capacidad del organismo para transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, quien se encuentra de gira por Asia, no se vería comprometida. Se activaron sistemas y redes de respaldo para mantener las comunicaciones seguras con el mandatario.

Este incidente en la NSA se suma a una lista creciente de interrupciones tecnológicas que han afectado a ESTADOS UNIDOS. Recientemente, una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó la suspensión de miles de vuelos. Asimismo, se registraron caídas masivas en servicios de Microsoft, como Outlook y Teams, y problemas de acceso a los sistemas de importantes bancos como JP Morgan Chase, Bank of America y Wells Fargo.