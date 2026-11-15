Preocupación por dos argentinos detenidos por el ICE en Estados Unidos

Gustavo Romanello y Agustín Baccega fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en un aeropuerto al viajar para un funeral.

Gustavo Romanello y Agustín Baccega, acróbatas argentinos que residen en Estados Unidos desde hace seis años, fueron detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix. El arresto ocurrió el pasado 7 de noviembre, momentos después de que aterrizaran provenientes de Orlando para asistir al funeral de un amigo.

Según la versión de las autoridades migratorias, los dos ciudadanos argentinos habrían excedido los períodos de permanencia autorizados por su estatus migratorio, a pesar de contar con permisos de trabajo vigentes. Familiares y allegados cuestionan esta interpretación, sosteniendo que ambos mantenían su documentación en regla.

Romanello, de 34 años, y Baccega, de 42, quienes desarrollaban sus actividades profesionales en el área de Orlando, se encuentran actualmente en centros de detención en Arizona. Sus allegados iniciaron una colecta para afrontar los gastos jurídicos y solicitaron la liberación inmediata de los artistas.

Arresto en Phoenix y alegaciones de irregularidades Los acróbatas fueron detenidos al llegar a Phoenix, según relató un amigo de la pareja en el sitio web de recaudación de fondos. A pesar de contar con permisos de trabajo y pagar impuestos, el ICE procedió con el arresto. Uno de los detenidos ya tiene fijada una audiencia de fianza, mientras que para el otro aún se espera fecha.

La defensa legal de Romanello y Baccega cuestiona el procedimiento, señalando que los casos fueron derivados a la Justicia migratoria sin la debida entrevista administrativa previa. Las autoridades, por su parte, aclaran que un permiso de trabajo no garantiza la regularidad migratoria ni impide una detención.