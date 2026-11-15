    • 15 de noviembre de 2026 - 09:06

    Irán amenaza con más ataques tras ofensivas contra bases de EEUU en Bahréin

    El régimen de Irán advirtió que mantendrá su respuesta militar tras una ofensiva con drones contra objetivos de Estados Unidos en Bahréin.

    El régimen de Irán advirtió que mantendrá su política de respuesta ante ataques en su contra.
    El régimen de Irán advirtió que mantendrá su política de respuesta ante ataques en su contra.

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    El régimen de Irán advirtió este domingo que mantendrá su política de respuesta ante los ataques en su contra. Esta declaración se produce tras una segunda ofensiva en 48 horas contra objetivos estadounidenses en Bahréin, en represalia por un reciente bombardeo de Estados Unidos contra la ciudad de Sirik.

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    El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, enfatizó que ninguna agresión militar quedará sin respuesta, y que Irán ya ha demostrado esta postura en la práctica. Bagaei también denunció la colaboración de países de Medio Oriente en los ataques estadounidenses desde el inicio de la guerra.

    La Guardia Revolucionaria iraní informó de dos ataques contra objetivos estadounidenses en Bahréin en las últimas 48 horas. El primero, el viernes, contra un radar de alerta temprana, y el segundo, este domingo, con seis drones contra un radar de defensa aérea en la base de helicópteros de Al Riffa.

    La postura oficial de Bahrein tras la ofensiva con drones

    Bahréin condenó firmemente el ataque con drones perpetrado por Irán en su territorio y advirtió a Teherán que su soberanía es “innegociable”. El Ministerio de Asuntos Exteriores bahreíní comunicó que el ejecutivo se reservó el derecho a la legítima defensa tras la jornada marcada por el lanzamiento de los seis drones.

    El Ministerio del Interior bahreíní emitió dos alertas de seguridad a la población ante el incidente. El cuerpo militar iraní describió el ataque como “preciso y certero”, pero Exteriores de Bahréin precisó que sus sistemas de defensa aérea derribaron los aparatos en su espacio aéreo, al igual que ocurrió el viernes anterior cuando neutralizaron otros dos drones.

    Estos ataques consecutivos marcan el fin de casi cuatro meses de calma en territorio bahreíní, rompiendo la tregua que se mantenía desde finales de julio. La secuencia de bombardeos contra posiciones militares con presencia estadounidense se había registrado intensamente a lo largo de junio y julio.

    El Reino de Bahréin rechazó la transformación de su territorio en un campo de batalla y responsabilizó plenamente a Irán por estos ataques y sus consecuencias. El gobierno bahreíní calificó las acciones iraníes como un “sabotaje a los esfuerzos de desescalada” y una “flagrante violación” del derecho internacional, instando a Naciones Unidas a adoptar “medidas decisivas”.

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