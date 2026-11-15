    • 15 de noviembre de 2026 - 09:04

    Dos aviones chocaron en el Aeropuerto Internacional de Miami

    Un avion de Copa Airlines y un carguero de UPS colisionaron en una pista del Aeropuerto Internacional de Miami en medio del caos aereo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un avión de Copa Airlines y un carguero de UPS protagonizaron un incidente en una calle de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, luego de que la punta del ala de la aeronave comercial impactara contra la parte frontal del avión de carga. El hecho ocurrió el sábado por la noche, sin que se reportaran heridos de gravedad, y en medio de las demoras y cancelaciones que afectaron al transporte aéreo en Estados Unidos.

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    La colisión se produjo alrededor de las 21:15, hora local, en la intersección de dos calles de rodaje. El Boeing 737 de Copa Airlines, que llegaba desde Ciudad de Panamá, rozó al Boeing 767 de UPS, que se preparaba para despegar hacia Bogotá. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que los pasajeros y tripulación se encuentran a salvo y que el incidente no afectó de manera inmediata las operaciones generales de la terminal.

    Según la información preliminar, la torre de control había indicado a la tripulación de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa Airlines. Sin embargo, el piloto del avión de carga comunicó posteriormente que se habían pasado de la raya y que la otra aeronave los rozó con el ala. Equipos de emergencia atendieron en el lugar a dos personas con heridas leves que no requirieron traslado a un centro médico.

    Investigan las causas del choque entre aeronaves en Miami

    La Administración Federal de Aviación (FAA) inició una investigación para determinar las causas exactas de la colisión. Si bien las primeras informaciones sugieren un error en la maniobra de rodaje, se espera el resultado de las pericias para esclarecer lo sucedido. La seguridad de empleados y pasajeros es una prioridad para las compañías involucradas.

    El incidente se suma al caos aéreo post-suspensión de vuelos. El choque de las aeronaves ocurrió en un contexto de gran complejidad para el transporte aéreo estadounidense. El incidente se produjo un día después de que una falla técnica en los sistemas de radar y comunicaciones de la FAA provocara la suspensión temporal de despegues en todo el país, generando miles de cancelaciones y demoras. Si bien las operaciones se estaban normalizando, el aeropuerto de Miami aún registraba el impacto de esos eventos.

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