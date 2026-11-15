Dos aviones chocaron en el Aeropuerto Internacional de Miami

Un avion de Copa Airlines y un carguero de UPS colisionaron en una pista del Aeropuerto Internacional de Miami en medio del caos aereo.

Un avión de Copa Airlines y un carguero de UPS protagonizaron un incidente en una calle de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, luego de que la punta del ala de la aeronave comercial impactara contra la parte frontal del avión de carga. El hecho ocurrió el sábado por la noche, sin que se reportaran heridos de gravedad, y en medio de las demoras y cancelaciones que afectaron al transporte aéreo en Estados Unidos.

La colisión se produjo alrededor de las 21:15, hora local, en la intersección de dos calles de rodaje. El Boeing 737 de Copa Airlines, que llegaba desde Ciudad de Panamá, rozó al Boeing 767 de UPS, que se preparaba para despegar hacia Bogotá. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que los pasajeros y tripulación se encuentran a salvo y que el incidente no afectó de manera inmediata las operaciones generales de la terminal.

Según la información preliminar, la torre de control había indicado a la tripulación de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa Airlines. Sin embargo, el piloto del avión de carga comunicó posteriormente que se habían pasado de la raya y que la otra aeronave los rozó con el ala. Equipos de emergencia atendieron en el lugar a dos personas con heridas leves que no requirieron traslado a un centro médico.

Investigan las causas del choque entre aeronaves en Miami La Administración Federal de Aviación (FAA) inició una investigación para determinar las causas exactas de la colisión. Si bien las primeras informaciones sugieren un error en la maniobra de rodaje, se espera el resultado de las pericias para esclarecer lo sucedido. La seguridad de empleados y pasajeros es una prioridad para las compañías involucradas.