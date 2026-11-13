Brasil multó a Meta con más de 1,3 millones de dólares por incumplimientos durante las elecciones presidenciales

El Tribunal Superior Electoral sancionó de forma unánime a la empresa de Mark Zuckerberg tras una denuncia del equipo de Lula da Silva por trato desigual frente a Flávio Bolsonaro. La investigación de fondo continúa y crece la presión para regular las plataformas digitales en el país.

La Justicia electoral de Brasil condenó a Meta —la gigante tecnológica propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— a pagar una multa de más de 1,3 millones de dólares por incumplir órdenes judiciales destinadas a garantizar un trato igualitario entre los candidatos durante las últimas elecciones presidenciales.

El fallo fue adoptado de manera unánime por los magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) a partir de una denuncia impulsada por el equipo de campaña del presidente reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumirá su cuarto mandato el próximo 1° de enero. En la presentación, el oficialismo acusó a la compañía de Mark Zuckerberg de restringir el alcance de las publicaciones del mandatario y otorgar un trato diferenciado que favoreció a su rival en el balotaje, hoy prófugo de la Justicia, Flávio Bolsonaro.

De acuerdo con la denuncia presentada por el abogado Angelo Longo Ferraro, la plataforma incurrió en una serie de anomalías durante la contienda electoral:

Permitió la circulación de publicidad negativa generada mediante Inteligencia Artificial.

Eliminó recomendaciones algorítmicas de publicaciones favorables a Lula da Silva.

Durante el juicio prevaleció el voto del magistrado Marco Aurélio Bellizze, al que adhirieron otros seis jueces del cuerpo, incluido su presidente, Kassio Nunes Marques. Bellizze señaló que, durante la campaña, ordenó a Meta adoptar 17 medidas para aportar aclaraciones, pero la empresa presentó información incompleta sobre las deficiencias señaladas. "La información carecía de transparencia, ya que parte de ella se presentó en un idioma extranjero, en datos agregados y mediante declaraciones genéricas", fundamentó el juez.

Sin embargo, el tribunal aclaró que no encontró pruebas suficientes en esta instancia para concluir que detrás de este desequilibrio hubo una intención deliberada para favorecer a Bolsonaro en detrimento de Lula. Por este motivo, la multa no cierra el expediente: el TSE continuará investigando el comportamiento de las plataformas sin un plazo fijado para la sentencia definitiva.

La defensa de Meta y la advertencia de la ONU

A lo largo del proceso, la representación legal de Meta rechazó de plano las acusaciones, calificándolas de "falsas e infundadas". En un escrito previo al fallo, la compañía negó haber difundido contenido político sesgado y sostuvo que los análisis externos sobre supuesta parcialidad no tuvieron en cuenta las diferencias entre las estrategias digitales de las campañas ni las visualizaciones repetidas de los videos.

La postura de la empresa contrasta con una carta firmada antes del balotaje por expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese documento, observadores internacionales advirtieron sobre restricciones a la libertad de expresión y un trato desigual en los servicios de Meta, señalando suspensiones temporales de cuentas de campaña, una caída considerable en el alcance e interacción de publicaciones y el bloqueo de miles de perfiles de periodistas, influencers y creadores de contenido pertenecientes mayoritariamente al mismo espectro político.

Crece el reclamo para regular las redes sociales

En paralelo a la reciente decisión judicial, 48 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta abierta a Lula da Silva reclamando que el Gobierno adopte normas para regular las plataformas digitales, como reglas claras para eliminar y suspender contenidos y cuentas.

"Las elecciones brasileñas estuvieron marcadas por casos explícitos de censura y manipulación del debate público, especialmente por parte de Meta y otras plataformas digitales", señalaron las ONG en el texto recogido por el medio O Globo, instando a democratizar las comunicaciones y reducir la concentración de poder tecnológico.

El reclamo coincide con la postura pública del propio mandatario reelecto. En su discurso de la victoria el 25 de octubre, Lula anticipó que el control sobre las redes será una prioridad de su próxima gestión: "En estas elecciones, la injerencia externa, a través de plataformas digitales, triunfó, y tendremos que regularlas. Es imposible que no seamos conscientes de que los delitos en el mundo digital deben ser tratados igual que los delitos en la vida real", sentenció.