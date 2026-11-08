Colapinto no logró sumar puntos en el Gran Premio de Brasil y terminó 13°

El piloto argentino de Alpine tuvo una largada complicada en Interlagos, y aunque recuperó posiciones, no pudo avanzar en la grilla y terminó fuera de la zona de puntos.

El piloto argentino Franco Colapinto concluyó en el 13° puesto del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Interlagos, en una carrera accidentada en la que no logró meterse en la zona de puntos.

El piloto nacional tuvo una floja largada que le costó varias posiciones en los primeros giros. A pesar de lograr recuperarse con el correr de las vueltas y mantener un ritmo constante, no le alcanzó para escalar en la grilla y superar su puesto original de salida.

Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó justo por detrás, en la 14ª colocación.

Lando Norris ganó en San Pablo y Mercedes celebró el título La victoria en el trazado brasileño quedó en manos del británico Lando Norris, secundado en el podio por Max Verstappen (2°) e Isack Hadjar (3°), quienes completaron los puestos de vanguardia en una jornada de intensas batallas en pista.

Por su parte, la escudería Mercedes cerró un fin de semana soñado al consagrarse matemáticamente campeón del Campeonato de Constructores, sellando el título de la temporada.