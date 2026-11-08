    • 8 de noviembre de 2026 - 17:35

    Colapinto no logró sumar puntos en el Gran Premio de Brasil y terminó 13°

    El piloto argentino de Alpine tuvo una largada complicada en Interlagos, y aunque recuperó posiciones, no pudo avanzar en la grilla y terminó fuera de la zona de puntos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El piloto argentino Franco Colapinto concluyó en el 13° puesto del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Interlagos, en una carrera accidentada en la que no logró meterse en la zona de puntos.

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    Los dos pilotos de Alpine quedaron afuera en la Q1 después de una clasificación condicionada por el diluvio y una extensa bandera roja.

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    Colapinto marcó 1:11.996 en la FP2 y terminó 0.113 segundos por delante de su compañero Pierre Gasly.

    Colapinto terminó 11° en la segunda práctica de Brasil tras haber sido 9° en la primera

    El piloto nacional tuvo una floja largada que le costó varias posiciones en los primeros giros. A pesar de lograr recuperarse con el correr de las vueltas y mantener un ritmo constante, no le alcanzó para escalar en la grilla y superar su puesto original de salida.

    Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó justo por detrás, en la 14ª colocación.

    Lando Norris ganó en San Pablo y Mercedes celebró el título

    La victoria en el trazado brasileño quedó en manos del británico Lando Norris, secundado en el podio por Max Verstappen (2°) e Isack Hadjar (3°), quienes completaron los puestos de vanguardia en una jornada de intensas batallas en pista.

    Por su parte, la escudería Mercedes cerró un fin de semana soñado al consagrarse matemáticamente campeón del Campeonato de Constructores, sellando el título de la temporada.

    Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

    La máxima categoría del automovilismo mundial entrará en un breve receso antes de encarar el tramo final del calendario. La próxima fecha para el argentino y la Fórmula 1 será del 19 al 22 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos.

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    Franco Colapinto.

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