Colapinto arrancó fuerte en Brasil: terminó 9° en la primera práctica y se metió en el top 10

Franco Colapinto comenzó con buenas sensaciones el Gran Premio de Brasil y terminó noveno en la primera práctica libre de Interlagos. El piloto argentino de Alpine registró un tiempo de 1:12.654 y quedó a 0,937 segundos de Lando Norris, quien encabezó la sesión con el McLaren.

Colapinto quedó 12° en la clasificación del GP de México y largará desde la sexta fila

La actuación significó un arranque alentador después del frustrante cierre del Gran Premio de México, donde una sanción posterior a la carrera lo dejó sin los puntos que había conseguido en pista. Esta vez, Colapinto pudo completar desde el comienzo el programa previsto por Alpine y terminó dentro de los diez mejores.

El argentino incluso llegó a colocarse tercero de manera provisoria cuando montó neumáticos blandos y realizó una simulación con poca carga de combustible. Con el avance de los tiempos de sus rivales fue perdiendo posiciones, pero logró conservar el noveno lugar y terminó por delante de Liam Lawson.

La sesión tuvo además una particularidad dentro de Alpine: Pierre Gasly no participó de la FP1 y su lugar fue ocupado por el italiano Gabriele Minì, quien sorprendió al finalizar séptimo con 1:12.569, apenas 85 milésimas por delante de Colapinto.

Norris marcó la referencia con un tiempo de 1:11.717 y terminó apenas 82 milésimas por delante del flamante campeón mundial Kimi Antonelli. Max Verstappen completó los tres primeros lugares, seguido por Lewis Hamilton y George Russell.

Colapinto quedó a 0,937 segundos del McLaren y cerró el top 10 junto con Lawson. Gabriel Bortoleto terminó octavo, inmediatamente por delante del argentino.

La práctica también estuvo marcada por una bandera roja después de que el Audi conducido por el joven Freddie Slater quedara detenido en la pista por un problema técnico. El incidente interrumpió momentáneamente el trabajo de los equipos durante la primera parte de la sesión.

Los diez primeros de la FP1 fueron:

1° Lando Norris: 1:11.717

2° Kimi Antonelli: +0.082

3° Max Verstappen: +0.236

4° Lewis Hamilton: +0.324

5° George Russell: +0.386

6° Isack Hadjar: +0.439

7° Gabriele Minì: +0.852

8° Gabriel Bortoleto: +0.897

9° Franco Colapinto: +0.937

10° Liam Lawson: +0.998

Qué sigue para Colapinto en el GP de Brasil

El argentino volverá a subirse al Alpine este mismo viernes desde las 16, cuando comience la segunda práctica libre. Esa tanda será especialmente importante para trabajar con mayor carga de combustible y recopilar información de cara al resto del fin de semana.

El sábado habrá una última sesión de entrenamientos antes de la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo sobre 71 vueltas.

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00

La actividad podrá seguirse en Argentina por Fox Sports y Disney+ Premium. Después del noveno puesto conseguido en la apertura del fin de semana, Colapinto tendrá desde las 16 una nueva oportunidad para confirmar el rendimiento mostrado en su primer contacto con Interlagos.