    • 6 de noviembre de 2026 - 12:30

    Colapinto arrancó fuerte en Brasil: terminó 9° en la primera práctica y se metió en el top 10

    El argentino tuvo un buen comienzo en Interlagos y marcó 1:12.654. Lando Norris fue el más rápido y la actividad continuará este viernes desde las 16.

    El argentino quedó a 0,937 segundos de Lando Norris y terminó apenas 85 milésimas detrás de Gabriele Minì, quien manejó el otro Alpine.

    El argentino quedó a 0,937 segundos de Lando Norris y terminó apenas 85 milésimas detrás de Gabriele Minì, quien manejó el otro Alpine.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto comenzó con buenas sensaciones el Gran Premio de Brasil y terminó noveno en la primera práctica libre de Interlagos. El piloto argentino de Alpine registró un tiempo de 1:12.654 y quedó a 0,937 segundos de Lando Norris, quien encabezó la sesión con el McLaren.

    Leé además

    Franco Colapinto.

    Colapinto quedó 12° en la clasificación del GP de México y largará desde la sexta fila
    Confirmado. San Juan ya tiene plantel para los Juegos Binacionales de Mendoza.

    San Juan confirmó sus selecciones femenina y masculina para los Juegos Binacionales 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actuación significó un arranque alentador después del frustrante cierre del Gran Premio de México, donde una sanción posterior a la carrera lo dejó sin los puntos que había conseguido en pista. Esta vez, Colapinto pudo completar desde el comienzo el programa previsto por Alpine y terminó dentro de los diez mejores.

    El argentino incluso llegó a colocarse tercero de manera provisoria cuando montó neumáticos blandos y realizó una simulación con poca carga de combustible. Con el avance de los tiempos de sus rivales fue perdiendo posiciones, pero logró conservar el noveno lugar y terminó por delante de Liam Lawson.

    La sesión tuvo además una particularidad dentro de Alpine: Pierre Gasly no participó de la FP1 y su lugar fue ocupado por el italiano Gabriele Minì, quien sorprendió al finalizar séptimo con 1:12.569, apenas 85 milésimas por delante de Colapinto.

    Colapinto quedó a menos de un segundo de Norris

    Norris marcó la referencia con un tiempo de 1:11.717 y terminó apenas 82 milésimas por delante del flamante campeón mundial Kimi Antonelli. Max Verstappen completó los tres primeros lugares, seguido por Lewis Hamilton y George Russell.

    Colapinto quedó a 0,937 segundos del McLaren y cerró el top 10 junto con Lawson. Gabriel Bortoleto terminó octavo, inmediatamente por delante del argentino.

    La práctica también estuvo marcada por una bandera roja después de que el Audi conducido por el joven Freddie Slater quedara detenido en la pista por un problema técnico. El incidente interrumpió momentáneamente el trabajo de los equipos durante la primera parte de la sesión.

    Los diez primeros de la FP1 fueron:

    • 1° Lando Norris: 1:11.717

    • 2° Kimi Antonelli: +0.082

    • 3° Max Verstappen: +0.236

    • 4° Lewis Hamilton: +0.324

    • 5° George Russell: +0.386

    • 6° Isack Hadjar: +0.439

    • 7° Gabriele Minì: +0.852

    • 8° Gabriel Bortoleto: +0.897

    • 9° Franco Colapinto: +0.937

    • 10° Liam Lawson: +0.998

    Qué sigue para Colapinto en el GP de Brasil

    El argentino volverá a subirse al Alpine este mismo viernes desde las 16, cuando comience la segunda práctica libre. Esa tanda será especialmente importante para trabajar con mayor carga de combustible y recopilar información de cara al resto del fin de semana.

    El sábado habrá una última sesión de entrenamientos antes de la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo sobre 71 vueltas.

    Viernes 6 de noviembre

    • Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00

    Sábado 7 de noviembre

    • Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

    • Clasificación: 15.00 a 16.00

    Domingo 8 de noviembre

    • Carrera: 14.00

    La actividad podrá seguirse en Argentina por Fox Sports y Disney+ Premium. Después del noveno puesto conseguido en la apertura del fin de semana, Colapinto tendrá desde las 16 una nueva oportunidad para confirmar el rendimiento mostrado en su primer contacto con Interlagos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Juntos. La selección de Albardon-Angaco viajará este sábado a La Rioja buscando la final de la Copa País.

    Albardón-Angaco tiene el viaje listo a La Rioja para buscar su lugar en la final de la Copa País

    Por Ariel Poblete
    Jesúsde Miguel. 

    La autopsia reveló qué provocó la muerte del futbolista Jesús de Miguel tras un choque en pleno partido

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El plantel de Sportivo Desamparados celebrando el título. Foto: gentileza.

    Sportivo Desamparados volvió a ser campeón: venció 2-0 a Minero y festejó después de ocho años

    Por Redacción Diario de Cuyo
    river le gano 2-0 a aldosivi en mar del plata

    River le ganó 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata

    Por Redacción Diario de Cuyo