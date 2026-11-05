River le ganó 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata

Tras el trago amargo del Superclásico, el equipo de Ponzio pisó fuerte y derrotó 2 a 0 al Tiburón por el Torneo Clausura y quedó firme en la pelea por la clasificación.

River Plate dejó atrás la caída en el Superclásico y logró una victoria revitalizante en Mar del Plata. En un encuentro decisivo por la fecha 16 del Torneo Clausura, el conjunto de Núñez superó por 2 a 0 a Aldosivi en el estadio José María Minella, un triunfo que le permite posicionarse entre los principales animadores del certamen y dar un paso clave hacia el lote de vanguardia.

El equipo Millonario saltó al campo de juego con la obligación de sumar de a tres para reponerse rápidamente del golpe de la fecha pasada. Desde los primeros minutos, asumió el protagonismo del partido adueñándose de la posesión de la pelota y buscando lastimar por las bandas frente a un Aldosivi que intentó hacerse fuerte en su casa pero no logró contener la contundencia del visitante.

Eficacia y manejo para cerrar el triunfo El quiebre del partido llegó a través de la vía del penal, donde la visita rompió el cero y destrabó un desarrollo que amenazaba con volverse trabado. Con la ventaja en el marcador, el elenco de Núñez manejó los tiempos del partido, replegó sus líneas con orden cuando el Tiburón intentó reaccionar y liquidó las acciones en el complemento para certificar el 2 a 0 definitivo.